Un fuerte frente frío avanza por Estados Unidos y está provocando una caída marcada de las temperaturas en gran parte del país. El cambio se siente desde las Planicies hasta la Costa Este, poniendo fin al clima más templado que predominó en días recientes.

Este descenso térmico se debe principalmente a una profunda ondulación de la corriente en chorro que está permitiendo el ingreso de aire frío procedente de Canadá hacia el centro y este del país. A medida que este patrón atmosférico se desplaza, el aire más frío baja primero hacia las Planicies y el valle del Mississippi antes de expandirse hacia el este.

Además, un gran sistema de tormentas está reforzando este patrón. La baja presión asociada está generando vientos del norte detrás del sistema, mientras al frente se desarrollan lluvias y nubosidad extensa, factores que reducen el calentamiento durante el día y ayudan a que el aire frío permanezca por más tiempo.

El fenómeno está siendo reforzado por un sistema de tormentas que trae lluvias, nubosidad y vientos del norte, prolongando el ambiente frío. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Como consecuencia, gran parte de los dos tercios orientales de Estados Unidos experimentará temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año. Aunque el aire más frío se concentra en los estados del norte, su influencia también alcanzará zonas del sur cuando el frente se estanque cerca de la costa del Golfo.

“Algunas temperaturas máximas mínimas récord podrían registrarse en los estados del sur, con máximas entre los 40 y 50 grados Fahrenheit en algunas zonas, en comparación con promedios históricos entre los 70 y cerca de 80”, dijo el meteorólogo de AccuWeather Brandon Buckingham. “Eso es entre 20 y 30 grados por debajo del promedio”.

En el oeste del país, el noroeste del Pacífico registrará temperaturas en torno a los 40 grados Fahrenheit antes de una ligera recuperación. California tendrá un patrón similar: las zonas costeras se mantendrán frescas, mientras el Valle Central y el sur del estado verán temperaturas algo más templadas en los próximos días.

Los pronósticos indican que el clima más fresco podría extenderse hasta mediados de mayo antes de una recuperación gradual. (Foto referencial: Freepik)

Las áreas más frías del oeste seguirán siendo la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas, donde se esperan mínimas nocturnas entre los 20 y 30 grados Fahrenheit. En estados como Montana, Wyoming y las Dakotas continuará el ambiente frío, aunque con una moderación ligera hacia el siguiente día.

En el Medio Oeste, estados como Minnesota, Wisconsin y Michigan conservarán noches frías con temperaturas cercanas al punto de congelación. Más al sur, en Illinois, Indiana y Ohio, las mínimas serán menos extremas, aunque seguirán por debajo de lo normal para finales de abril e inicios de mayo.

Los meteorólogos señalan que este episodio no será un simple enfriamiento pasajero. Los pronósticos de largo plazo indican que gran parte del centro y este de Estados Unidos podría seguir registrando temperaturas inferiores al promedio hasta mediados de mayo, con una recuperación gradual y desigual hacia condiciones más cálidas de primavera.

Qué es un frente frío y cuáles son sus efectos sobre el clima

Un frente frío es el límite entre una masa de aire frío y otra de aire más cálido. Cuando el aire frío avanza, desplaza al aire caliente hacia arriba, lo que suele provocar cambios bruscos en el clima como descenso repentino de temperaturas, aumento del viento y formación de nubes, lluvias o tormentas. Según el National Weather Service, estos sistemas son comunes cuando masas de aire de distintas características chocan entre sí.

El paso de un frente frío generalmente deja condiciones más secas y frescas después de que cruza una región, aunque antes de su llegada puede generar tormentas intensas e incluso cambios severos del tiempo. También puede causar heladas tempranas o temperaturas muy por debajo del promedio si el aire frío proviene de zonas polares o de Canadá.

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