El país se prepara para cambios climáticos este fin de semana. Una masa de aire ártico proveniente del Polo Norte provocará un marcado descenso de temperaturas de entre 10°F y 15°F (5°C a 8°C) en gran parte de Estados Unidos. La irrupción de este frente frío traerá un anticipo del invierno a millones de personas y es necesario conocer quiénes se verán afectados para estar preparados. Hoy te traigo el mapa de las ciudades que deberán estar alertas el 8 y 9 de noviembre.

El penúltimo mes del año está cargado de noticias meteorológicas ya que no solo hay un río atmosférico que atraviesa el noroeste del Pacífico y afecta el clima durante las últimas horas, sino también se ha lanzado la alerta por el fenómeno La Niña y su impacto con lluvias intensas, frío anticipado, nevadas tempranas y sequías persistentes en el sur.

Temperaturas bajarán este fin de semana por ingreso de aire ártico

Desde el viernes 7 de noviembre ingresará el frente frío con temperaturas propias de diciembre y provenientes del Polo Norte. Comenzará a extenderse hacia el norte del país para luego avanzar hacia el sur y el este. Ante esto, las temperaturas podrían descender entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en casi toda la zona al este de las Montañas Rocosas para la noche del domingo. Según explican desde CNN, estas condiciones invernales, con las temperaturas más bajas de la temporada, podrían llegar hasta la costa del Golfo a principios de la próxima semana. Adicional a esto, se podría activar el efecto lago y provocar nevadas significativas en la zona de los Grandes Lagos.

Una masa de aire proveniente del Ártico se desplazará desde el norte del continente hasta los estados del sur. (Foto: PEDRO UGARTE / AFP) / PEDRO UGARTE

El mapa con las ciudades de EE.UU. que serán impactadas por nueva ola de frío

Desde el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), agencia de pronóstico de EE.UU. que forma parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detallaron que para el viernes 7 de noviembre “un fuerte frente frío procedente de Canadá se aproximará, trayendo consigo un aumento de la nubosidad y la posibilidad de nieve ligera o chubascos de nieve a partes del norte de Minnesota y el norte de Dakota del Norte. Se esperan acumulaciones ligeras, generalmente inferiores a una pulgada”.

Aquí los detalles de çómo avanzará el frente frío por Estados Unidos y el mapa de las ciudades que recibirán su impacto.

Los meteorólogos de Fox Weather advirtieron que el contraste térmico será notorio en los principales centros urbanos del norte y noreste de Estados Unidos. El aire frío provocará un desplome de hasta 20°F (11°C) entre el viernes y el lunes en las ciudades cercanas a los Grandes Lagos.

Cleveland (Ohio): pasará de una máxima de 60°F (16°C) el viernes a apenas 40°F (4°C) el lunes.

pasará de una máxima de 60°F (16°C) el viernes a apenas 40°F (4°C) el lunes. Buffalo (Nueva York): alcanzará los 25°F (-4°C) durante la mañana del lunes y apenas llegará a 38°F (3°C) por la tarde.

alcanzará los 25°F (-4°C) durante la mañana del lunes y apenas llegará a 38°F (3°C) por la tarde. Detroit (Michigan): experimentará nevadas leves entre el domingo y el lunes, con acumulaciones menores pero posibles complicaciones viales.

experimentará nevadas leves entre el domingo y el lunes, con acumulaciones menores pero posibles complicaciones viales. Atlanta, Georgia: el domingo se registrarán 70°F (21°C), pero el lunes las máximas caerán a 50°F (10°C) y las mínimas bordearán los 32°F (0°C) al amanecer del martes.

el domingo se registrarán 70°F (21°C), pero el lunes las máximas caerán a 50°F (10°C) y las mínimas bordearán los 32°F (0°C) al amanecer del martes. Nashville, Tennessee: la jornada del lunes tendrá un pico de apenas 45°F (7°C), casi 20°F por debajo del promedio estacional.

El aire ártico traerá temperaturas bajo cero en Estados Unidos. (Foto: @NWS / Facebook)

¿En qué partes de EE.UU. caerá nieve por el frente frío?

El meteorólogo Paul Pastelok de AccuWeather explicó que “las condiciones se parecerán más a mediados de diciembre o incluso a la Navidad en muchas zonas”. Esto permitirá la formación de un cinturón de nieve que se extenderá desde el Medio oeste hasta los Apalaches y el noreste.

Grand Rapids (Michigan) y Cleveland (Ohio) podrían registrar varios centímetros de nieve entre el domingo y el martes.

En Pennsylvania y Nueva York, las bandas de nieve intermitente podrían afectar la visibilidad y generar condiciones peligrosas en las autopistas interestatales 94 y 80/90.

En Vermont, New Hampshire y el interior de Maine, la nieve podría mezclarse con lluvia.

En el norte de Michigan, la ciudad de Marquette podría tener varias horas de nieve entre el sábado y el lunes.

En Chicago se prevé una ligera acumulación entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!