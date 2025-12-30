Arrancar el Año Nuevo en el sur de la Florida con un frente frío no es lo que muchos latinos de Miami, Hialeah, Doral o Kendall tenían en mente cuando planearon su Nochevieja en familia, al aire libre, con música, parrillada y las clásicas 12 uvas a medianoche. En una zona acostumbrada a despedir el año con brisa cálida, vestidos ligeros y niños corriendo en la calle mientras los adultos prenden la carne asada en el patio o bajan a la piscina del condominio, el cambio de aire que se viene obligará a revisar el outfit: menos sandalias y más suéter, menos short y más abrigo, sobre todo para quienes piensan recibir el 2026 en balcones con vista a Brickell, reuniones en casas de Westchester o en plena Calle Ocho en La Pequeña Habana. Muchos planes típicos de la comunidad hispana en Florida —desde las familias cubanas en Hialeah que sacan la maleta a la calle para “atraer viajes”, hasta los venezolanos en Doralzuela que se reúnen a brindar en las terrazas de los edificios— tendrán que adaptarse a un ambiente más fresco, con vientos del norte que harán que el “oye, qué frío está haciendo hoy, asere” deje de ser una exageración para convertirse en la frase de la noche.

¿CUÁNDO LLEGA EL FRENTE FRÍO?

De acuerdo con el pronóstico, una masa de aire frío se desplazará desde el norte de Estados Unidos y alcanzará la península de Florida a partir del martes, cruzando el sur del estado hacia la noche, con la posibilidad de algunas lluvias aisladas durante el paso del sistema. El descenso más marcado de la temperatura se sentirá desde la noche del martes y durante la madrugada de Año Nuevo, cuando los vientos roten al norte y arrastre aire ártico hacia zonas densamente pobladas como Miami-Dade y Broward.

El estado de Florida podría afrontar lluvias en algunas zonas por el frente frío que llegará en Año Nuevo (Foto: AFP) / GREGG NEWTON

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN?

Durante el miércoles y el jueves posteriores a Año Nuevo, las temperaturas se mantendrán por debajo de lo habitual para el sur de la Florida, con mañanas frías y tardes apenas templadas. Para Miami se prevén mínimas en torno a los 50°F y máximas que rondarán los 70°F, mientras que áreas del interior podrían bajar al rango de los 40°F en la madrugada, un nivel que muchos residentes de origen caribeño sienten como un frío intenso.

En la práctica, eso significa que quienes planean recibir el año en patios de casas en Kendall, Westchester o Sweetwater deberán sumar chaquetas, mantas y quizás apagar antes la música en exteriores si la brisa se vuelve muy cortante. En Fort Lauderdale y ciudades cercanas del condado Broward, el patrón será similar: mañanas frescas, tardes soleadas, pero con un ambiente que difícilmente se sentirá verdaderamente cálido, incluso con cielo despejado.

SENSACIÓN TÉRMICA Y VIENTO

El viento será un factor clave en cómo se percibirá el frío: las ráfagas del norte intensificarán la sensación térmica, haciendo que en varios puntos se sientan valores en los 40°F aunque el termómetro marque algunos grados más. Este efecto se notará especialmente al amanecer y durante la noche, justo en las horas en que muchos hispanos suelen salir a dar la vuelta con las maletas, quemar el muñeco de Año Viejo o quedarse conversando en la acera después del brindis.

En barrios como Little Havana, Allapattah o Hialeah, donde es común que las familias se queden en el porche o en la “yarda” compartiendo café, chocolate caliente o ponche de crema casero, el viento del norte puede acortar esas reuniones al aire libre o trasladarlas a la sala, con la música bajita y las ventanas cerradas. Para quienes trabajan de madrugada en servicios esenciales o delivery, el consejo práctico es salir con ropa en capas, porque la combinación de viento y humedad hará que el cuerpo sienta el frío de forma mucho más intensa de lo que marcan los reportes oficiales.

El estado de Florida podría afrontar lluvias en algunas zonas por el frente frío que llegará en Año Nuevo (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

PRONÓSTICO POR CIUDADES EN FLORIDA

Para quienes piensan viajar dentro del estado en estos días festivos, el panorama incluye madrugadas frías en varias ciudades clave de Florida.

Ciudad Mínima estimada Sensación térmica aproximada Detalle relevante Orlando 40°F 35°F Recomendable abrigo en parques temáticos en horas de apertura. Jacksonville 33°F 28°F Madrugadas cercanas al punto de congelación, con ambiente muy frío para quienes no están acostumbrados. Gainesville 31°F N/A Riesgo de escarcha en la madrugada del miércoles. Tampa 42°F N/A Descenso notable tras el paso del frente, especialmente de noche. Cayo Hueso 60°F N/A Zona más templada, pero fresca para estándares de los Cayos. Sanibel/Captiva 49°F N/A Ambiente fresco y ventoso, en una región todavía en recuperación tras el huracán Milton.

En Cayo Hueso y los Cayos de Florida, aunque los valores rondarán los 60°F, los residentes y visitantes notarán un ambiente más fresco de lo habitual para estas fechas, especialmente quienes suelen disfrutar Nochevieja en terrazas, botes o muelles. En Orlando, el frío puede sorprender a turistas latinos que llegan desde Miami con ropa ligera para visitar los parques, por lo que se recomienda llevar suéteres, gorras y ropa térmica para las primeras horas del día y las noches.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ Y CÓMO AFECTA LAS TRADICIONES LATINAS?

Los modelos apuntan a que este episodio de frío será relativamente breve: hacia el fin de semana, los vientos del norte perderán fuerza y comenzará a entrar aire más templado desde el sur, favoreciendo la recuperación gradual de las temperaturas típicas del invierno en el sur de la Florida y los Cayos. En otras palabras, el frente frío marcará el inicio del año, pero no se quedará demasiado tiempo, dando paso de nuevo a días más cálidos, como los que la comunidad latina en Miami suele asociar con parrilladas en Doral, cafecito en la ventanita de la Calle Ocho o paseos por la playa en Sunny Isles.

Mientras tanto, muchas de las tradiciones de Año Nuevo de los hispanos en Florida —desde las 12 uvas y la ropa interior amarilla hasta el ritual de caminar con la maleta para atraer viajes— podrán seguir realizándose, solo que esta vez con suéter, bufanda y quizá una frase muy de la casa: “Ponte la chaqueta, que este frío no es de Miami, es importado del norte”.

RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EL FRÍO EN FLORIDA DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE 2026

Ten a mano ropa en capas (camiseta, suéter, chaqueta ligera) para poder adaptarte al cambio de temperatura entre la tarde y la madrugada, sobre todo si vas a celebrar en patios o balcones en zonas como Hialeah, Doral o Kendall.

Si vas a salir a dar la vuelta con la maleta, a comer las 12 uvas en la acera o a quemar el Año Viejo, planifica rituales más cortos al aire libre y busca refugio rápido del viento, que puede hacer sentir los 40°F más intensos de lo que marca el termómetro.

Mantén abrigados a niños y adultos mayores, ya que son más sensibles a los cambios bruscos de temperatura; usa gorros, bufandas y guantes si vas a estar en la calle cerca de la medianoche.

Protege a tus mascotas: limítales el tiempo al exterior, ponles un suéter si son pequeños o de pelo corto y asegúrate de que tengan un espacio seco y cómodo dentro de casa antes de los fuegos artificiales.

Cuida tus plantas tropicales de patio o balcón (muy comunes en casas de Miami y Fort Lauderdale) cubriéndolas con mantas o moviéndolas al interior si es posible, para evitar que el frío intenso las queme.

Revisa calefactores portátiles y estufas eléctricas antes de usarlos; nunca tapes salidas de aire ni los coloques cerca de cortinas, sofás o decoraciones de Año Nuevo para evitar incendios.

Si vas a manejar de madrugada entre ciudades (por ejemplo, de Miami a Orlando o Tampa), descansa bien, lleva ropa extra en el auto y mantén el tanque con suficiente gasolina en caso de retrasos por niebla o pavimento resbaloso.

Hidrátate y evita el exceso de alcohol si vas a estar expuesto al frío, porque el cuerpo pierde calor más rápido y se reduce la capacidad de reaccionar ante signos de hipotermia.

Acuerda un “plan B” bajo techo: garajes, salas amplias o áreas comunes del edificio donde puedan continuar la fiesta si el frío o el viento hacen incómoda la celebración en el patio.

Aprovecha el clima más fresco para optar por comidas calientes típicas de la comunidad latina (caldos, sopas, chocolate caliente, atoles), que ayudan a mantener la temperatura corporal durante la celebración.

