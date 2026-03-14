Un cambio brusco del clima se avecina en Texas este domingo 15 de marzo, cuando un potente frente frío atraviese el estado y provoque una caída drástica de las temperaturas en pocas horas. Según meteorólogos, algunas ciudades podrían pasar de un calor cercano a los 90 °F durante la tarde a temperaturas en los 30 °F durante la noche. El fenómeno, descrito como un verdadero “latigazo invernal”, también traerá fuertes ráfagas de viento y riesgo de heladas en varias zonas, lo que podría sorprender a los residentes tras varios días de clima cálido en la región.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de San Antonio podría experimentar uno de los descensos más marcados, con temperaturas que caerían rápidamente tras el paso del frente frío. El meteorólogo, Chris Suchan, advirtió en News 4 San Antonio que incluso existe riesgo de heladas ligeras en algunas áreas durante las madrugadas del lunes y martes.

Zonas de Texas donde podrían registrarse heladas y frío intenso

Entre las áreas que podrían sentir con mayor intensidad el impacto del frente frío se encuentran:

San Antonio

Hill Country (Texas Hill Country)

Austin y zonas cercanas del centro del estado

Regiones del centro y sur de Texas

Texas Panhandle, donde incluso podría caer nieve ligera

Suchan explicó que el riesgo de congelamiento ligero se mantiene principalmente en el Hill Country durante las mañanas del lunes y martes. En otras zonas, aunque las temperaturas serán frías, podrían mantenerse apenas por encima del punto de congelación. Sin embargo, el experto no descartó la formación de escarcha aislada si los vientos disminuyen durante la madrugada.

Varias zonas de Texas podrían experimentar heladas y fuertes ráfagas de viento tras el paso del sistema. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Fuertes vientos acompañarán el frente frío

El cambio de temperatura no será el único problema. De acuerdon con San Antonio Express-News, los meteorólogos también advierten que el frente frío llegará acompañado de ráfagas de viento muy intensas. Según Suchan, detrás del sistema el aire frío ingresará rápidamente al estado, lo que podría provocar vientos con ráfagas de 40 a más de 50 millas por hora durante la noche del domingo.

El meteorólogo de CBS Austin, Avery Tomasco, coincidió con la advertencia y describió el sistema como una auténtica “máquina de viento”. De acuerdo con su pronóstico, podrían registrarse las ráfagas más fuertes de toda la temporada invernal que no estén asociadas a tormentas eléctricas, especialmente en el centro de Texas.

Posibles apagones y caída de ramas

Los especialistas advierten que la combinación de vientos fuertes y el cambio brusco de temperatura podría provocar algunos problemas. Tomasco indicó que existe la posibilidad de ramas caídas y apagones aislados, particularmente si las ráfagas alcanzan los niveles previstos durante la noche del domingo.

Se espera que el frente frío llegue aproximadamente entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m., momento en el que comenzará el rápido descenso de las temperaturas en varias ciudades del estado.

Algunas zonas incluso podrían ver nieve

Aunque en ciudades como San Antonio y Austin no se esperan precipitaciones, los pronósticos indican que en el Texas Panhandle podría registrarse lluvia ligera o incluso nieve débil. El Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo señaló que las condiciones podrían favorecer precipitaciones invernales mientras el sistema atraviesa el norte del estado.

Este evento meteorológico forma parte de un sistema más amplio que avanza por el Medio Oeste de EE.UU. y que, según los pronosticadores, podría generar condiciones de tormenta invernal y ventiscas en otras regiones del país.

Meteorólogos advierten que el clima en Texas pasará del calor a temperaturas cercanas al congelamiento en pocas horas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Un cambio extremo tras el calor

Antes de la llegada del frente frío, partes del centro y sur de Texas podrían experimentar temperaturas cercanas a récord para marzo, lo que hará que el contraste sea aún más notable. Los expertos advierten que el paso del sistema podría sentirse como un “choque térmico” para el cuerpo debido a la rapidez con la que cambiará el clima.

Por ello, las autoridades recomiendan a los residentes prepararse para fuertes vientos, un descenso abrupto de temperaturas y la posibilidad de heladas en algunas zonas a partir de la noche del domingo.

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