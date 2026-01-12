Los residentes de Colorado están a punto de experimentar un cambio drástico en sus condiciones climáticas para la presente semana. Sucede que un nuevo frente frío se aproxima al estado, generando una advertencia de transformar el ambiente y cambiar los planes cotidianos de miles de personas. Ante la incertidumbre de posibles lluvias y nieve en esta área, surge la siguiente pregunta: ¿qué tan probable es que las precipitaciones afecten tus planes? Para saber esta respuesta, te invito a leer los siguientes párrafos, acompañados de los pronósticos meteorológicos para esta semana.

El equipo de meteorología de CBS News precisó que, para el inicio de la presente semana, el estado presenció un clima “tranquilo y templado”, con valores térmicos que superarán el promedio. Por ejemplo, las ciudades de Burlington y Sterling registraron temperaturas máximas de 64°F.

Los residentes en Denver presenciaron un cielo mayormente soleado y temperaturas máximas a 61°F. Este buen tiempo también se hará presente en el centro y norte de Colorado, específicamente en las ciudades de Fort Collins y Colorado Springs, con máximas de 50-57°F.

Denver registrará valores térmicos de hasta 61°F para este inicio de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

El panorama climático cambiará a mitad de la presente semana, ya que se aproxima un frente frío débil. Aunque gran parte de la región se mantendrá seco, el medio citado indica la probabilidad de, al menos, un 20% de lluvias o chubascos para la madrugada del miércoles 14 de enero.

Este clima frío se mantendrá a pocos de finalizar la semana, ya que se prevé entre el jueves 15 y viernes 16 de enero un frente frío más fuerte en la región, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Con dicho fenómeno, la agencia prevé alrededor de un 20% de probabilidad de nieve ligera en el área de Denver y sectores de las llanuras. Es más, el estado de Colorado presentaría un clima gélido con temperaturas que alcanzarían los 40°F.

La ciudad de Denver mantiene una alerta vigente de caída de nieve en los próximos días. (Crédito:Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

A pesar de que enero es considerado como uno de los meses más nieve del año, con acumulaciones promedio de hasta 6,5 pulgadas, este pronóstico no se ha cumplido hasta el momento. En Denver, solo se han registrado 1,1 pulgadas en lo que va del mes.

