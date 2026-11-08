Un importante cambio en las condiciones meteorológicas se prepara para el este de Estados Unidos durante los próximos días. Mientras el aire frío comenzará a avanzar desde Canadá, el oeste del país experimentará un aumento de las temperaturas. Esta diferencia favorecerá el desarrollo de un sistema que podría generar lluvias, nevadas y fuertes vientos entre el jueves y el sábado.

El fenómeno estará acompañado por una caída considerable de las temperaturas en varias regiones del este. Según FOX Weather, una zona de alta presión se está fortaleciendo sobre el oeste estadounidense, mientras el aire frío canadiense se desplaza hacia el noreste. Esta combinación de factores proporcionará las condiciones necesarias para que se forme un sistema de baja presión.

¿Qué regiones de Estados Unidos podrían recibir lluvias y nieve?

El sistema comenzaría a desarrollarse en algún punto entre los Grandes Lagos y los valles de Tennessee y Ohio, debido a una alteración de la corriente en chorro polar. De acuerdo con el pronóstico, la baja presión avanzaría posteriormente desde el valle de Ohio hacia la región del Atlántico Medio durante el viernes. Los meteorólogos todavía mantienen incertidumbre sobre su trayectoria exacta, la cantidad de nieve y la intensidad de los vientos costeros.

El aire frío procedente de Canadá provocará un descenso de temperaturas en el noreste, los Grandes Lagos y el valle de Ohio. (Foto: AFP)

El recorrido de la tormenta será determinante para conocer cuáles serán las zonas más afectadas. Si el sistema se desplaza cerca de la costa, podrían registrarse fuertes vientos e impactos importantes en las áreas costeras. En cambio, una trayectoria más hacia el interior modificaría la distribución de las lluvias y las nevadas más intensas.

El Centro de Pronósticos de FOX advirtió sobre el cambio de condiciones que acompañará al fenómeno: “Las temperaturas se volverán notablemente más frías a partir del viernes, y es probable que este patrón más fresco continúe durante el próximo fin de semana”.

Los especialistas también señalaron que la tormenta coincide con una alteración inusualmente temprana del vórtice polar, aunque aclararon que este fenómeno no es la causa directa del sistema meteorológico.

El aire frío podría llegar hasta Florida durante el domingo

A partir del viernes, una masa de aire procedente de Canadá comenzará a extenderse por el este estadounidense. Las temperaturas máximas podrían situarse entre los 30 y 40 grados Fahrenheit en el noreste, los Grandes Lagos y el valle de Ohio, mientras que los valores mínimos caerían hasta los 20 grados.

El descenso térmico podría alcanzar incluso la costa del golfo de México y Florida durante el domingo. Para dimensionar el cambio, el Centro de Pronósticos de FOX indicó que el martes más de 300 millones de estadounidenses tendrían temperaturas superiores al promedio, mientras que poco más de 4 millones experimentarían valores inferiores. Para el sábado, la cantidad de personas con temperaturas por debajo de lo habitual superaría los 160 millones y podría aumentar todavía más durante el domingo.

El oeste tendrá temperaturas más cálidas de lo habitual

Mientras el este se prepara para recibir aire frío, las condiciones serán diferentes en el otro extremo del país. Las regiones occidentales tendrán un ambiente más cálido y seco, especialmente en zonas de California, la Gran Cuenca y el desierto del suroeste.

En estas áreas, los termómetros podrían marcar entre 10 y 20 grados Fahrenheit por encima de los valores habituales para esta época. De esta manera, Estados Unidos experimentará un contraste meteorológico durante los próximos días, con un descenso importante de temperaturas en el este y condiciones más cálidas en el oeste.