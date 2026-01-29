Cuando Florida aparece en los titulares por frío extremo, muchos hispanos que viven allí tienen la misma reacción: “¿En serio? ¿En Florida?” Lo normal el que se hable de bochorno, humedad pegajosa, playas llenas en Miami Beach, juegos de los Dolphins o los Heat y, por supuesto, de huracanes, no de amanecer revisando si hay hielo en el parabrisas o si el aire acondicionado pasó a ser calefacción improvisada. Pero este fin de semana el Estado del Sol se prepara para uno de los frentes fríos más intensos de los últimos años, con temperaturas que, para los estándares de esta zona, rozan lo histórico y podrían dejar mínimas cercanas o por debajo del punto de congelación en buena parte del territorio, desde el Panhandle hasta el sur de Florida. En comunidades hispanas de Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville ya se habla del tema en WhatsApp, en los cafecitos de la Calle Ocho, en los grupos de Facebook y hasta en los servicios religiosos, con la misma pregunta que se repite una y otra vez: ¿de verdad podría volver a nevar en Florida, como aquella vez que todavía muchos solo conocen por las anécdotas de sus padres o abuelos?

En estos días la pregunta se repite en conversaciones, redes sociales y hasta en los noticieros locales: ¿puede volver a nevar en Florida? El recuerdo del 19 de enero de 1977, cuando se reportaron copos de nieve en Miami y otras zonas del sur del estado, vuelve a aparecer cada vez que el termómetro cae en picada. Muchos floridanos de origen cubano, puertorriqueño, colombiano o venezolano crecieron escuchando historias de aquella “nieve en Miami” como si fuera una leyenda urbana, algo tan raro como ver iguanas cayendo de los árboles por el frío, fenómeno que también se activa cuando las temperaturas se desploman.

UN FRÍO POCO COMÚN, INCLUSO PARA LOS RÉCORDS DE FLORIDA

Los pronósticos indican que el aire frío de origen ártico se sentirá con fuerza en todo el estado, desde el Panhandle hasta los Cayos. De acuerdo con el National Weather Service (NWS), el frente que llegará el fin de semana podría dejar:

Mínimas en los 30°F (alrededor de 0–3°C) en el sur de Florida, con valores que podrían acercarse a récords recientes en ciudades como Miami y Fort Lauderdale.

Temperaturas en los 20°F (-6 a -1°C) en Florida Central, incluyendo áreas del corredor I-4 como Orlando, Lakeland y Tampa Bay.

Valores aún más bajos en el norte del estado, con sensaciones térmicas que podrían desplomarse por debajo de los 10°F en zonas del interior del Panhandle y el norte de Florida.

En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, algunos modelos apuntan a mínimas en torno a los 30s°F, con sensaciones térmicas en los 20s°F debido al viento, algo muy inusual para el sur de Florida. Para dimensionar el evento, medios locales recuerdan que Miami podría registrar sus temperaturas más bajas en alrededor de 15 o 16 años durante este episodio, acercándose a los registros fríos de 2010. En los matutinos en español y en noticieros como los de CBS News Miami, los meteorólogos ya hablan de un “frío impactante” para una región que suele asociarse más con chancletas y guayaberas que con bufandas y guantes.

Por otro lado el meteorólogo Osmany Lorenzo indicó que el estado de Florida iba a soportar un frío tremendo durante el 1, 2 y 3 de febrero, incluso, por “debajo del punto de congelación”. Así mismo indicó que también existe la posibilidad de que haya vientos helados muy fuertes, los cuales provocarán que la sensación térmica esté por debajo de los 32°F.

ENTONCES, ¿HAY POSIBILIDADES REALES DE NIEVE?

La respuesta corta es: no es probable, especialmente en el sur de Florida. Meteorólogos del NWS en Miami han insistido en que, para que nieve, no basta con el frío intenso; se necesita además la combinación adecuada de humedad en la atmósfera y el tipo de nubosidad correcto, algo que por ahora no aparece como escenario dominante en el sur del estado.

En términos simples, aunque el termómetro baje de manera notable, el aire seco limita casi por completo la formación de nieve en áreas como Miami, Fort Lauderdale o los Cayos. El foco de la conversación sobre nieve se desplaza mucho más hacia el norte y el oeste de Florida, donde el aire ártico llega con más fuerza y coincide mejor con los sistemas de lluvia y nubosidad.

Si alguien está realmente decidido a perseguir la posibilidad de ver nieve en Florida, los ojos tienen que irse hacia el centro-oeste del estado, especialmente el área de Tampa Bay y zonas cercanas al Golfo de México. Allí, modelos de alta resolución y expertos locales han señalado que existe una pequeña, pero real, probabilidad de observar lo que se conoce como “flurries”, es decir, copos muy ligeros y breves, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El meteorólogo Jeff Berardelli, especialista climático de WFLA en Tampa, explicó que este escenario no implica nevadas significativas ni acumulaciones, pero sí abre la puerta a que en algunos sectores costeros se reporten copos aislados si la temperatura en superficie cae lo suficiente mientras aún haya humedad disponible. Incluso el propio Berardelli ha hablado en redes de una “legit chance” de flurries cerca del área de Tampa Bay, algo que ha disparado el entusiasmo de muchos residentes locales, incluyendo comunidades hispanas que viven en ciudades como Brandon, Clearwater o St. Petersburg.

El 21 de enero de este año cayo en nieve en muchas zonas de Florida, principalmente en el norte. Por ejemplo, esta imagen es de Paxton, cerca a la frontera con Alabama (Foto: AFP)

¿QUÉ PASA CON LA LLUVIA PREVISTA?

El frente frío podría traer algunas lluvias dispersas a su paso por la península, sobre todo entre viernes y sábado. En el sur de Florida, las probabilidades de precipitación rondarían cerca del 30% en zonas como Miami y Fort Lauderdale, pero el NWS estima que cuando se presenten esas lluvias las temperaturas aún estarán en los 40s y 50s°F, demasiado altas para que se transformen en nieve.

En el centro de la península, desde Tampa hasta Orlando, también se esperan chubascos asociados al paso del frente, aunque su principal efecto será abrir la puerta al aire ártico que se instala detrás, con rachas de viento que aumentarán la sensación de frío. Es decir, incluso si llueve en buena parte del estado, las condiciones no serían las adecuadas para que esas gotas se conviertan en copos de nieve en la mayoría de las ciudades donde vive la mayor parte de la comunidad hispana.

¿QUÉ ES EL LLAMADO “EFECTO GOLFO”?

En redes y medios locales de Florida también se ha mencionado el fenómeno conocido como “Gulf-effect snow”. En términos simples, ocurre cuando aire extremadamente frío pasa sobre las aguas relativamente cálidas del Golfo de México, generando bandas muy estrechas de nubes y, eventualmente, nieve al llegar a la costa.

Para que ese efecto se active, deben coincidir varios factores poco frecuentes en la península: aire ártico muy intenso, vientos alineados desde el Golfo hacia tierra firme y un período suficientemente prolongado de humedad sobre las aguas. Los modelos actuales indican que, aunque el frío estará presente y el patrón de vientos podría favorecer algunas bandas de nubosidad, la combinación perfecta de ingredientes no está garantizada, por lo que el escenario de nieve sigue siendo limitado y, de darse, sería muy localizado y de corta duración.

ADVERTENCIAS Y EFECTOS COLATERALES DEL FRÍO

Más allá de la nieve, el impacto del frente frío será significativo para millones de personas en Florida, incluyendo a la numerosa comunidad hispana que vive en el estado. El NWS ha emitido o prevé emitir alertas de heladas (Frost Advisories) y avisos de congelamiento (Freeze Warnings) en buena parte del centro y norte de Florida, así como en el interior de la península, donde las temperaturas caerán por debajo de los 32°F durante varias horas.

En el norte del estado, ciudades como Tallahassee, Jacksonville y otras áreas del interior podrían registrar sensaciones térmicas por debajo de los 20°F, algo muy raro en Florida y con impacto directo en la agricultura, las mascotas y las personas sin hogar. En Florida Central, parques como Walt Disney World, Epcot y Universal Studios seguirán abiertos, pero algunos parques acuáticos, como Volcano Bay o Typhoon Lagoon, ya han cerrado en otras ocasiones en episodios similares debido al frío, algo que podría repetirse si las temperaturas se mantienen muy bajas durante el día. Además, las autoridades han recordado el riesgo de iguanas que caen de los árboles al entrar en estado de “torpor” cuando los termómetros bajan a los 40s°F, un fenómeno que ya se ha observado en inviernos recientes y del que se advierte de nuevo para este evento.

UN FRÍO QUE TRAE RECUERDOS

Este episodio de frío intenso llega a un estado que, aunque se vende como tropical, tiene un historial de eventos extremos que han marcado la memoria colectiva. En Miami, por ejemplo, se recuerda el frío de diciembre de 2010, cuando las temperaturas bajaron a valores cercanos a los 30s°F, algo que hoy vuelve a mencionarse porque los pronósticos apuntan a un patrón similar o incluso más marcado en algunos puntos del sur de Florida.

En el norte y centro del estado, los agricultores todavía hablan del impacto de grandes heladas, como la de finales de los años 80, que golpearon con fuerza a la industria citrícola y provocaron pérdidas millonarias en cultivos de naranja y otros productos. Cada vez que se anuncia una irrupción ártica como la de este fin de semana, las asociaciones agrícolas y los productores se preparan con riego, coberturas y otras medidas para intentar mitigar los daños por temperaturas que se alejan drásticamente de la imagen cálida y soleada que muchos tienen de Florida. Para los hispanos que viven en el estado, algunos recién llegados desde climas tropicales y otros con años adaptados al calor, esta ola de frío será una prueba de fuego… o, mejor dicho, de hielo.

Este fin de semana, Florida soportará un notable descenso de temperatura por la llegada de un frente frío que provocará sensaciones térmicas no vistas hace más de 15 años (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!