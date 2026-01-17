Los residentes de Estados Unidos están preparándose para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr. 2026 ; sin embargo, deben tomar en cuenta las condiciones climáticas que se están presentando en el país. Por ejemplo, Texas está esperando la llegada de un frente frío para el próximo lunes 19 de enero, prometiendo transformar el panorama climático de la región y, posiblemente, afectando los planes de sus ciudadanos. En caso estés ubicado en alguna ciudad del mencionado estado, es importante que sepas hasta qué punto impactará este evento y qué precauciones deberás tomar. Presta atención.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , el norte del Estado de la Estrella Solitaria está registrando bajas temperaturas para este sábado 17 de enero. Se espera que a lo largo de la presente jornada los valores térmicos se sitúen en los 30 °F, acompañados de ráfagas de viento de hasta 32 km/h.

Este ambiente gélido no mejorará para el domingo 18 de enero; al contrario, sus residentes sentirán un aire más frío en horas de la mañana. El medio citado precisa que el termómetro caerá por debajo del punto de congelación, lo que obliga a usar ropa abrigadora.

Habrá un ligero repunte durante la tarde; los valores térmicos ascenderán hacia los 61 °F, brindando una sensación de clima templado debido a la presencia del sol. También se esperan ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de 32 km/h.

Para este fin de semana, las temperaturas han variado conforme transcurrían las horas en la presente jornada. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Pronóstico climático para Texas en el feriado por Día de Martin Luther King Jr.

Para el próximo lunes 19 de enero, un frente frío se trasladará sobre el Estado de la Estrella Solitaria, ocasionando un descenso en los valores térmicos, según CBS News. Si bien en horas de la mañana se registraría temperaturas entre 37° y 41°F, la presencia de ráfagas de viento del noreste logrará que la sensación térmica sea fresca.

El ambiente será más agradable en horas de la tarde del Día de Martin Luther King Jr. Por ejemplo, en el norte y el área de Dallas-Fort Worth se pronostica un día seco, con sol o algunas nubes. Las temperaturas máximas alcanzarían entre los 60° y 70°F.

El área de Dallas-Fort Worth presentará un buen tiempo para el Día de Martin Luther King Jr. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En la ciudad de Houston, se espera una jornada parcialmente nublada y seca; es decir, sus residentes experimentarán un buen tiempo para dicha fecha. Los valores térmicos lo confirmarían, ya que se prevén dígitos máximos entre 60° y 64°F; queda descartado totalmente la presencia de nieve.

Con lo indicado, no existe alerta alguna por la presencia de un fenómeno climático adverso para dicho feriado; sin embargo, es importante que tengas en consideración estos dos puntos: revisa las últimas actualizaciones del pronóstico y trata de usar ropa abrigadora.

