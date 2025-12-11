El ambiente templado en Texas está a punto de terminar: un frente frío llegará al estado, trayendo descenso en las temperaturas y condiciones invernales a durante este fin de semana, específicamente entre el 12 y 14 de diciembre. A continuación, te revelaré el pronóstico del clima de las principales ciudades que conforman esta región.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), no se esperan nevadas significativas en estas localidades en los próximos días, pero sus residentes experimentarán un intenso descenso en las temperaturas en uno de los días del periodo correspondiente.

Si bien no se registrará nieve en este estado, se espera la presencia de fuertes vientos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Pronóstico del clima en Amarillo

Aunque la ciudad disfrutará hoy de un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 68° y 72°F, el NWS en Amarillo advirtió que el frente frío llegará este sábado 13 de diciembre, con un descenso térmico que se sentirá con mayor intensidad durante el domingo.

A pesar de estos descensos de temperaturas durante este fin de semana, se espera un repunte a principios de la próxima semana. Los pronósticos indican que el lunes 15 y martes 16 de diciembre se registrarán valores entre los 58°F y 60°F.

Pronóstico para Dallas/Fort Worth

Según el NWS en Dallas/Fort Worth, se espera un clima cálido para este viernes 12 de diciembre, con temperaturas que superarían los 75°F. Sin embargo, los valores descenderán notoriamente durante la madrugada y la mañana del domingo 14 de diciembre, ya que ingresará el frente frío.

Se prevé que las temperaturas de ese día se mantengan frescas, oscilando entre los 48°F a 52°F. Los expertos en clima señalaron que los vientos provenientes del norte intensificarán la sensación de frío; sin embargo, se descarta la posibilidad de nevadas.

Estas son las temperaturas que se podrían registrar en las localidades de Dallas/Fort Worth, según el NWS. (Crédito: NWS)

Pronóstico para Houston/Galveston

NWS en Houston ha descartado cualquier alerta de nieve en la región, aunque ha advertido que las condiciones climáticas dependerán de la humedad del Golfo. El frente frío se hará presente desde el jueves; no obstante, las verdaderas condiciones invernales se sentirán el domingo 14 de diciembre.

Se espera que las zonas ubicadas al sureste de Texas experimenten un ambiente notablemente cálido este fin de semana, específicamente el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, registrando valores de hasta 80°F. Esto significa que podría haber un aumento de neblina marítima, haciéndose más visible durante la madrugada de este domingo.

Houston podría presenciar temperaturas bajas durante este domingo 14 de diciembre, según el NWS. (Crédito: NWS)

Pronóstico para Austin/San Antonio

De acuerdo la oficina del NWS en Austin/San Antonio, la fuerte corriente de aire polar impactará la región con su mayor intensidad el próximo domingo 14 de diciembre. Antes de la llegada de este frío extremo, el viernes 12 y sábado 13, sus residentes disfrutarán de un clima cálido, con temperaturas que alcanzarían hasta los 77°F.

La llegada del frente frío a esta zonas intensificará la sensación térmica debido a la presencia de fuertes vientos. Se esperan ráfagas de entre 15 y 20 millas por hora (24 km/h y 32 km/h), lo que ocasionaría que el ambiente se sienta más gélido. Ahora, el área de Río Grande tendrá posibilidades de presenciar una lluvia aislada.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!