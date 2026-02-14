Millones de parejas de Estados Unidos han planificado actividades al aire libre para el Día de San Valentín. Si bien algunos estados del país han registrado climas cálidos y agradables durante esta sábado 14 de febrero, los habitantes de Texas no tuvieron la misma fortuna. Sucede que los expertos en meteorología señalaron la presencia de un frente frío en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, el cual traería condiciones climáticas que perjudicarían cualquier planificación. En los siguientes párrafos te brindaré una información más detallada sobre el pronóstico de esta región.

Para el equipo meteorológico de CBS News , el norte de Texas ha permanecido nublado, con valores térmicos situados en 59°F. Aunque se trata de un clima templado, lo preocupante fue la aparición de intensas lluvias en esta fecha especial.

Ante este panorama, las autoridades climáticas activaron un aviso por tiempo severo y precipitaciones disruptivas que podrían complicar la jornada. Bajo un nivel de riesgo 1 de 5, representa una amenaza en la región afectada.

Es posible la presencia de ráfagas de viento superiores a los 96 km/h y la probabilidad de caída de granizo pequeño.

No solo se registrará intensas lluvias, también se espera fuertes ráfagas de viento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las zonas del norte de Texas que registran lluvias y tormentas en el Día de San Valentín

El medio citado explicó que el horario de las tormentas variará según la zona: mientras que las zonas oeste del área metropolitana de Dalals-Fort Worth registraron una mayor actividad tormentosa durante la mañana, en la metrópoli la probabilidad de lluvia y tormenta se mantendrá elevada hasta las 5:00 p.m.

También se mantiene la probabilidad de mal tiempo al este de Dallas-Fort Worth hasta las 9:00 p.m., aunque se espera que las tormentas se reactiven durante la noche de este sábado debido al aumento de humedad que rodea a un sistema de baja presión.

Estas lluvias intensas registradas en estas localidades de Texas podría originar posibles inundaciones. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

No se descartan inundaciones

La llegada del frente frío provocará precipitaciones significativas en el norte de Texas, donde se pronostican acumulaciones que oscilarán entre los 1,27 y los 50 mm. Lo alarmante de estas fuertes lluvias es que podrían provocar inundaciones aisladas, específicamente en el este del Dallas-Fort Worth.

