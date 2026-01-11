El sur de Florida se prepara para un giro inesperado en las condiciones climáticas que podría perjudicar o cambiar los planes de muchos de sus ciudadanos. Tras varios días de calma, los reportes meteorológicos señalan la presencia de un frente frío que se desplazará por la región, prometiendo transformar el ambiente cálido en uno más fresco y ventoso. De residir en Miami, es importantes que sepas qué condiciones climáticas y temperaturas se registrarán para este lunes 12 y martes 13 de enero. Los detalles completos los conocerás en los siguientes párrafos.

Para este domingo 11 de enero, el equipo de CBS News Weather pronosticó una temperatura máxima de 83°F, cifra que estuvo a punto de alcanzar un récord de 84°F registrado en el 2000.

Conforme llegue la noche, los termómetros comenzarán a descender drásticamente, llegando a mínimas de 60°F. No sería lo único, ya que el medio citado añadió que se esperan lluvias antes de la llegada de un frente frío a esta área.

Para este domingo, Miami registró una temperatura de 83°F. (Crédito: EyeEm / Freepik)

Pronósticos climáticos en el sur de Florida desde el lunes 12 de enero

Para el inicio de la semana entrante, los meteorólogos de CBS News pronostican un ambiente fresco, con valores térmicos de 69°F. Sin embargo, el frente frío se mantendrá en el estrecho de Florida, trayendo consigo lluvias dispersas y cielos parcialmente nublados.

Las probabilidades de lluvia se incrementarán a mitad de semana, es decir, entre el miércoles 14 y jueves 15 de enero. A pesar de ello, se prevé que las temperaturas alcanzarán máximas de 80°F.

Para el inicio de la semana entrante, se prevé lluvias ligeras en el sur de Florida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Si bien parece que las condiciones climáticas mejorarán para el fin de semana, llegará un segundo frente frío que traerá un aire gélido, ocasionando que los valores térmicos desciendan hasta 40°F y tengan máximas de 60°F durante la mañana del viernes 16 de enero.

Para este sábado 17 de enero, se pronostica un inicio de jornada frío con temperaturas que caerán hasta los 50°F durante la mañana; sin embargo, el termómetro se recuperará en horas de la tarde, ya que alcanzarían una máxima de 70°F.

