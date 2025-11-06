El clima en Estados Unidos cambiará este fin de semana y es momento de buscar la ropa de abrigo y tomar medidas de precaución debido al avance de un frente frío proveniente del Polo Norte. Esto no solo traerá bajas temperaturas desde el viernes 7 de noviembre hasta la próxima semana, sino que las nevadas podrían llegar a varias zonas del país. Aquí los detalles que debes conocer y los estados que deberán estar alertas.

Si bien en los primeros días del mes se estaban manteniendo las temperaturas frescas y agradables, esta nueva alerta meteorológica se une al río atmosférico que atraviesa el noroeste del Pacífico y afecta el clima durante las últimas horas. Esto llega mientras muchos se preparan para celebrar el jueves 27 de noviembre el Día de Acción de Gracias 2025 con el pronóstico de nevada en ciertos lugares. Además, hay quienes también están preocupados por el fenómeno La Niña y su impacto con lluvias intensas, frío anticipado, nevadas tempranas y sequías persistentes en el sur.

Ingreso de aire ártico hará que bajen las temperaturas en EE.UU.

Este cambio en el patrón climático de Estados Unidos, con una irrupción de aire ártico, traerá un anticipo del invierno a millones de personas. Y es que este fin de semana ingresará el frente frío con temperaturas propias de diciembre y provenientes del Polo Norte. Comenzará a extenderse hacia el norte del país para luego avanzar hacia el sur y el este. Ante esto, las temperaturas podrían descender entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo de lo normal en casi toda la zona al este de las Montañas Rocosas para la noche del domingo.

Según explican desde CNN, estas condiciones invernales, con las temperaturas más bajas de la temporada, podrían llegar hasta la costa del Golfo a principios de la próxima semana. Adicional a esto, se podría activar el efecto lago y provocar nevadas significativas en la zona de los Grandes Lagos.

El frente avanzará hacia el sur y el este durante el fin de semana. (Foto: Jason Connolly / AFP) / JASON CONNOLLY

¿Qué estados de EE.UU. tendrán clima invernal este fin de semana?

“Para el viernes, un fuerte frente frío procedente de Canadá se aproximará, trayendo consigo un aumento de la nubosidad y la posibilidad de nieve ligera o chubascos de nieve a partes del norte de Minnesota y el norte de Dakota del Norte. Se esperan acumulaciones ligeras, generalmente inferiores a una pulgada”, compartió el Centro de Predicción Meteorológica (WPC).

El frente avanzará hacia el sur y el este durante el fin de semana. Para el sábado, el descenso de temperaturas podría afectar a partes de las Grandes Llanuras del Norte y del Alto Medio Oeste.

Looking ahead into next week, the first significant cold snap of the season is forecast for the eastern two-thirds of the country. Below freezing temperatures could spread into much of the Deep South by Tuesday morning. pic.twitter.com/aE0o9tE50c — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 4, 2025

Este descenso de temperatura podría ir acompañado de precipitaciones invernales en algunas zonas, como Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania y Nueva York.

“El viernes, una vaguada superior más extensa se desplazará hacia los Grandes Lagos, con un frente frío más intenso que se aproximará a finales del viernes y durante los días siguientes, trayendo consigo una alta probabilidad de lluvias generalizadas y vientos fuertes adicionales en toda la región, desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra”, agregó la agencia que dejó en claro que se esperan vientos moderados con ráfagas de 15 a 30 millas por hora (24 a 48 km/h) en muchas zonas.

El frío intenso, propio de diciembre, se extenderá a gran parte del país el domingo. El día comenzará con temperaturas mínimas de -7 °C o menos en gran parte del centro de Estados Unidos y se mantendrá gélido. Las temperaturas podrían llegar a estar varios grados por debajo del promedio en gran parte de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y zonas de los valles de Ohio y Tennessee. La temperatura máxima en Chicago probablemente apenas alcanzará los 4 °C el domingo,. En San Luis también se registrará una temperatura más baja de lo habitual, con una máxima de alrededor de 7 °C.

Varias partes de Estados Unidos tendrán nieve este fin de semana debido al avance de un frente frío proveniente del Polo Norte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿Cuál es el pronóstico de temperatura para el invierno en EE.UU.?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), de diciembre de 2025 a febrero de 2026, se prevén temperaturas superiores a la media desde la franja sur de los Estados Unidos, que va desde California hasta Texas, hasta la costa este, que va desde Massachusetts hasta Florida; así como en el oeste y el norte de Alaska.

“Es más probable que se registren temperaturas inferiores a la media en el sureste de Alaska, con una ligera tendencia a temperaturas inferiores a la media desde el noroeste del Pacífico hasta la zona occidental de Great Lakes. Las áreas restantes tienen las mismas probabilidades de presentar temperaturas medias estacionales inferiores, cercanas o superiores a la media”, señaló la agencia en un informe.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!