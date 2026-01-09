Después de un inicio de enero marcado por temperaturas atípicamente bajas y una segunda semana que trajo calor por encima de lo habitual, los residentes del sur de Florida han visto cómo el clima ha ido cambiando rápidamente. Desde mañanas frías en los 40 grados hasta días con máximas en los 80, el comienzo del año ha sido un recordatorio de lo variable que puede ser el tiempo en Miami. Con la llegada de un nuevo frente frío al estado, muchos se preguntan: ¿cómo afectará este sistema al clima en Miami durante la tercera semana de 2026?

El frente frío que se desplaza hacia el norte del estado provocará sensaciones térmicas mucho más bajas en otras regiones, como la Panhandle, donde podría sentirse entre 20 y 30 grados, y en Orlando y Tampa, con sensación de 40 grados, según el meteorólogo de WFLA Tampa Bay, Jeff Berardelli.

En Florida, las temperaturas matutinas continuarán siendo frescas, especialmente en las zonas del norte. | Crédito: TravelScape / Freepik

Sin embargo, Miami no sufrirá cambios drásticos: no será necesario sacar chaquetas pesadas como se hizo durante la primera semana de enero. Para quienes planeen actividades al aire libre por la mañana o la noche, un suéter ligero y pantalones deportivos serán suficientes.

La meteoróloga de CBS News Miami, Lissette González, indica que el lunes podría sentirse un poco más cálido que lo pronosticado, con temperaturas que oscilarán entre 65 y 75 grados. El pronóstico para Miami-Fort Lauderdale durante el fin de semana y los primeros días de la semana es:

Sábado: máxima 82, mínima 70

máxima 82, mínima 70 Domingo: máxima 83, mínima 69

máxima 83, mínima 69 Lunes: máxima 75, mínima 65

máxima 75, mínima 65 Martes: máxima 78, mínima 66

máxima 78, mínima 66 Miércoles: máxima 77, mínima 66

Aunque el clima será mayormente agradable, se espera que el viernes 16 de enero las temperaturas bajen nuevamente, con un inicio de hora pico en 55 grados y un ascenso máximo solo hasta 72. Aun así, esta situación es muy diferente a la “Ola de Frío histórica” de enero de 2010, cuando el sur de Florida enfrentó 12 días consecutivos con mínimas entre 35 y 49 grados, según WSVN-Channel 7.

Los residentes de Florida podrán disfrutar de días mayormente soleados y secos durante la semana. | Crédito: AFP / GIORGIO VIERA

En cuanto a lluvias, enero sigue siendo temporada seca en el sur de Florida. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un 20% para el domingo y un 30% el miércoles siguiente, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, por lo que la mayor parte de la semana se mantendrá soleada y fresca.

