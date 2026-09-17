Nueva York tendrá un cambio marcado de tiempo en los próximos días, justo cuando muchos residentes se preparan para aprovechar el fin de semana: desde planes en los parques de Queens y el Bronx hasta visitas familiares, partidos, compras o recorridos por Manhattan, Brooklyn y el resto de los cinco boroughs. Un frente frío llevará algunos chubascos y tormentas a la región desde la tarde o noche del jueves 17 de septiembre, aunque el viernes y el sábado ofrecerían una breve pausa con aire menos húmedo y temperaturas más frescas. El panorama volverá a complicarse desde la noche del sábado y, sobre todo, durante el domingo, cuando una nueva ronda de lluvia más extendida podría dejar aguaceros, calles anegadas en puntos bajos y demoras para quienes dependan del subway, los buses o las autopistas del área metropolitana.

El National Weather Service (NWS) prevé que las precipitaciones del jueves se concentren principalmente en la tarde y la noche, antes de que entre aire más seco y fresco para cerrar la semana laboral. El cambio más importante, sin embargo, llegaría durante la segunda mitad del fin de semana: la inestabilidad podría ganar fuerza desde la noche del sábado o la mañana del domingo y mantenerse hasta la noche, con variaciones en los acumulados y el horario exacto según el vecindario.

Por ahora, esto no significa que toda la ciudad vaya a inundarse. Sin embargo, los aguaceros más intensos pueden favorecer anegamientos localizados, acumulación de agua en cruces, sótanos y zonas de drenaje deficiente, especialmente si cae mucha precipitación en poco tiempo. Por ese motivo, los residentes deberán seguir los avisos oficiales durante las próximas actualizaciones meteorológicas.

Nuevamente regresan las lluvias a la ciudad de Nueva York. Esta vez por un frente frío que lleve desde el oeste (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL FRENTE FRÍO A NUEVA YORK?

El primer sistema se acercará al área de Nueva York desde el oeste durante el jueves 17 de septiembre. La jornada comenzará cálida y húmeda, pero hacia la tarde y la noche aumentará la posibilidad de chubascos y actividad eléctrica aislada.

Para quienes salgan del trabajo, recojan a sus hijos de la escuela o tengan que movilizarse entre boroughs durante la noche, conviene llevar paraguas y consultar las condiciones antes de iniciar el trayecto. El impacto puede sentirse de forma distinta entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, así como en Long Island, Westchester y el norte de Nueva Jersey.

Después del paso de este frente, el viernes y el sábado tendrían un ambiente más cómodo. La jornada del sábado, en particular, se perfila como la mejor oportunidad para actividades al aire libre antes de que aumente nuevamente la nubosidad y regresen los periodos húmedos.

PRONÓSTICO PARA NUEVA YORK

Día Condiciones previstas Temperatura máxima estimada en NYC Jueves 17 Chubascos y tormentas aisladas, principalmente por la tarde y la noche Cerca de 81 °F Viernes 18 Más seco, menos húmedo y con intervalos de sol Cerca de 80 °F Sábado 19 Mayormente soleado, fresco y con menor humedad Cerca de 70 °F Domingo 20 Nublado, lluvioso y con posibilidad de tormentas y aguaceros Cerca de 71 °F Lunes 21 Persisten las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas Cerca de 67 °F Martes 22 Posibles chubascos y tormentas, con temperaturas más frescas Cerca de 65 °F Miércoles 23 Mezcla de sol y nubes, con tendencia a una mejoría Cerca de 66 °F

Las temperaturas, los acumulados y el horario de los episodios de lluvia pueden cambiar a medida que los meteorólogos actualicen el pronóstico.

DOMINGO SERÁ EL DÍA MÁS COMPLICADO

El domingo es, por ahora, el periodo que los neoyorquinos deberían seguir con mayor atención. Una nueva zona de baja presión favorecería cielo cubierto, precipitaciones más constantes y algunos aguaceros, con el mayor impacto previsto entre la mañana de esa jornada y la madrugada del lunes.

Ese patrón puede resultar incómodo para quienes planeen salir de la ciudad, asistir a actividades familiares o trasladarse por carretera. También podría afectar los tiempos de viaje en sectores donde el agua suele acumularse rápido, como tramos bajos de avenidas, accesos a autopistas, pasos subterráneos y calles con drenaje limitado.

En una ciudad donde el fin de semana suele incluir visitas a familiares en Washington Heights, compras en la 181st Street, una vuelta por Corona, misa, fútbol en el parque o salidas por el barrio, vale la pena ajustar los planes al horario previsto. Si tienes una actividad al aire libre, el sábado luce como la opción más favorable; para el domingo es preferible mantener una alternativa bajo techo.

Los reportes locales anticipan lluvia generalizada y posibles downpours, término utilizado para describir aguaceros intensos de corta duración. Este tipo de episodio puede dejar encharcamientos temporales en la calzada y reducir la visibilidad de los conductores.

Se considera que el domingo 20 sea el día más fuerte de toda esta jornada de precipitaciones (Foto: AFP)

RIESGO DE INUNDACIONES Y TRANSPORTE

La amenaza no será igual en toda la región ni implica necesariamente una alerta de inundación para cada condado. Aun así, si se forman tormentas con descargas fuertes, los problemas más probables serían puntuales.

Presta especial atención si debes circular por:

Sectores bajos o con drenaje deficiente.

Entradas y salidas de autopistas.

Calles cercanas a pasos a desnivel.

Zonas donde suelen formarse grandes charcos después de un aguacero.

Rutas de bus o subway que puedan registrar cambios operativos por mal tiempo.

La recomendación práctica es evitar conducir por calles cubiertas de agua, incluso si el nivel parece bajo. Para quienes se mueven en transporte público, conviene consultar las actualizaciones de la MTA antes de salir y dejar tiempo extra para el viaje si se emiten avisos por tormentas o anegamientos.

Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse de forma aislada cuando coinciden humedad abundante, actividad eléctrica y precipitaciones persistentes. El riesgo dependerá de la ubicación, la intensidad de los aguaceros y el tiempo que permanezca el sistema sobre cada sector del área metropolitana.

TEMPERATURAS: DEL CALOR AL AMBIENTE OTOÑAL

Además de la inestabilidad, los neoyorquinos notarán un descenso térmico después del jueves y viernes, cuando los valores todavía rondarían los 80 °F.

Día Temperatura máxima prevista Jueves 17 81 °F Viernes 18 80 °F Sábado 19 70 °F Domingo 20 71 °F Lunes 21 67 °F Martes 22 65 °F Miércoles 23 66 °F

El sábado marcará el cambio más evidente. Los vientos pasarán a favorecer aire más fresco y el ambiente se sentirá mucho menos pesado que en las jornadas previas. Será una transición típica de mediados de septiembre, cuando la ciudad puede pasar de una tarde húmeda de final de verano a una mañana más fresca que anticipa el otoño.

Poco a poco, Nueva York ya está dejando de lado el verano para entrar a la siguiente estación: el otoño (Foto: AFP)

¿LLOVERÁ TAMBIÉN EL LUNES Y MARTES?

Sí. Las probabilidades de precipitación no terminarían necesariamente el domingo. El patrón inestable podría prolongarse al lunes, con chubascos y tormentas aisladas, mientras que el martes todavía mantendría una posibilidad de episodios húmedos.

La incertidumbre aumenta a medida que avanza el pronóstico. Por eso, el horario exacto, la fuerza de los aguaceros y las zonas más afectadas podrían modificarse durante las próximas actualizaciones. Hacia el miércoles, el escenario apunta a una combinación de sol y nubes, con una tendencia gradual a mejorar.

Por ahora, las fechas clave son estas:

Jueves por la tarde y noche: primer episodio de chubascos y tormentas aisladas.

primer episodio de chubascos y tormentas aisladas. Viernes y sábado: ambiente más seco, menos húmedo y con temperaturas más agradables.

ambiente más seco, menos húmedo y con temperaturas más agradables. Desde la noche del sábado y durante el domingo: regreso de la lluvia, con mayor posibilidad de aguaceros y anegamientos localizados.

regreso de la lluvia, con mayor posibilidad de aguaceros y anegamientos localizados. Lunes y martes: persistencia de chubascos y tormentas aisladas.

Antes de salir el domingo, revisa el pronóstico actualizado del National Weather Service y cualquier aviso emitido para Nueva York, Long Island, Westchester o el norte de Nueva Jersey. Las condiciones pueden cambiar con rapidez, especialmente si se desarrollan tormentas sobre el área metropolitana.