Un frente frío llegará a Texas , el cual realizará cambios inesperados en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Aunque el estado presentó un panorama cálido en el inicio de año, los residentes deberán prepararse ante posibles descensos en los valores térmicos en gran parte del territorio para la próxima semana. Si quieres conocer a mayor detalle los pronósticos meteorológicos de esta región, sigue leyendo los siguientes párrafos con el propósito de que tomes tus precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) precisó que, entre el 1 y 2 de enero, el Metroplex Dallas/Fort Worth (DFW) ha presentado un panorama climático muy templado, con valores máximas de hasta 70°F.

Si bien esta área metropolitana está registrando un clima agradable en los primeros días del 2026, Abel Hernández, meteorólogo de Univision Noticias , mencionó que un frente frío se hará presente, cambiando considerablemente el clima este fin de semana.

El especialista añade que esta masa de aire frío ocasionará el descenso de los valores en horas de la noche de hoy, con mínimas de 56°F. Sin embargo, sus residentes no experimentarán un clima gélido.

Un frente frío se hizo presente este sábado 3; sin embargo, no modificó las temperaturas en Dallas/Fort Worth. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo impactará el frente frío en Metroplex Dallas/Fort Worth para la próxima semana

Según el NWS, el clima será agradable entre el lunes 5 y martes 6 de la siguiente semana, con temperaturas máximas de hasta 78°F. A pesar de estos reportes positivos, no se descarta la posibilidad del aumento de nubosidad en el área metropolitana.

Para el miércoles 7 de enero, el panorama climático será diferente. Para el meteorólogo Hernández, otro frente frío proveniente del Oeste del país traerá consigo lluvias en esta localidad hasta el jueves 8, pero no afectará en las temperaturas.

En dicho día, los valores térmicos podrían alcanzar máximas de 77°F y mínimas cerca a los 51°F, según los reportes meteorológicos de CBS News .

Para el miércoles 7 de enero, un frente frío traerá lluvias al área metropolitana de Texas. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Por qué Texas no recibe mucha nieve

El NWS menciona que la poca presencia de nevadas se debe a que gran parte de Texas está situado al sur del país; por lo tanto, recibir aire cálido y húmedo del Golfo de México. Esto le permite que sus temperaturas estén por encima de los 0°.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí