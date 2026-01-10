La llegada de un frente frío al estado de la Estrella Solitaria ocasionaría cambios bruscos en los valores térmicos, logrando que los residentes de esta región se preparen con el uso de ropa abrigadora. Aunque algunas zonas apreciaron un ambiente cálido hace días, este fenómeno traerá consigo vientos y un descenso térmico para este fin de semana. Si resides en Texas y quieres saber si tu comunidad resultará afectada con descensos térmicos, te invito a leer la siguiente nota para que tomes tus precauciones.

Pablo Sánchez, meteorólogo de Telemundo Houston , reveló que, en horas de la tarde del pasado viernes 9 de enero, un frente frío situado cerca a la zona noroeste de Houston se desplazaba hacia la parte sur de Texas. Si bien las temperaturas alcanzaron los 81°F, se registraron ligeras lluvias de hasta 1 pulgada.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 10 de enero, los valores térmicos descendieron repentinamente, mientras que las precipitaciones se trasladaron hacia el estado de Luisiana con el paso de las horas.

Durante el viernes 9 de enero, gran parte de Texas registró lluvias ligeras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por consecuente, el estado de la Estrella Solitaria amaneció hoy con un ambiente fresco. Por ejemplo, las ciudades de Houston, Pasadena, Galveston y Liberty registraron temperaturas que oscilaron entre los 55° y 57°F.

Esta tendencia térmica se mantendrán durante el resto del día, con valores térmicos que no bajarán de los 40°F ni superarán los 60°F.

Cómo será el clima en Texas durante el domingo 11 de enero.

Para el domingo 11 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó un ambiente estable, con temperaturas suaves de invierno y escasas posibilidades de lluvia en gran parte de Texas.

Para el domingo 11 de enero, el estado de Texas mantendrá un clima templado, aunque con presencia de fuertes vientos. (Crédito: Freepik)

En el norte y centro del estado, específicamente en zonas como Dallas-Fort Worth, se prevé un cielo soleado, ambiente seco y valores máximos de 60°F, con posible presencia de vientos ligeros. De igual forma para la costa y sur de la Estrella Solitaria, que registrarán temperaturas de hasta 70°F; sin embargo, se espera un ambiente nublado.

A pesar de la nula aparición de precipitaciones en Texas, el meteorólogo Sánchez advierte que la sensación térmica al aire libre será fría, recomendado a los residentes que usen ropa abrigadora.

