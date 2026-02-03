El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en el Caribe y el sureste de Estados Unidos. Un nuevo frente frío avanza hacia Florida, Cuba y la península de Yucatán, y traerá consigo un refuerzo invernal que romperá cualquier intento de alivio térmico. Aunque las temperaturas comenzaron a moderarse entre martes y miércoles, el panorama cambia rápidamente. Desde el miércoles alrededor de la 1:00 p.m. el sistema empezará a notarse en la región y para el jueves 5 de febrero ya estará instalado en el sur de Florida, el occidente de Cuba y Yucatán, provocando un nuevo descenso térmico, vientos más intensos y condiciones por debajo de lo normal para esta época del año.

Frente frío en camino a la Florida

El meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro advirtió que este frente no llega solo, sino que reactiva el frío de manera significativa.

“Atención Cuba, Florida y la península de Yucatán porque el frío no se quiere ir. Un nuevo frente frío estaría llegando para este próximo jueves”, explicó.

Según detalló, aunque las temperaturas se recuperan levemente a mitad de semana, el descenso será evidente tras el ingreso del sistema.

En Florida, el frente frío provocará ráfagas de viento y sensación térmica aún más baja. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP

“Hacia el centro y norte de Florida en el rango del punto de congelación, hacia el sur también bastante frío; en el occidente de Cuba, madrugadas frías y tardes invernales, al igual que la península de Yucatán”, señaló el especialista, remarcando que los valores estarán por debajo del promedio estacional.

Además del frío, el frente vendrá acompañado de viento más intenso, lo que aumentará la sensación térmica baja en varias zonas. Lorenzo Amaro también subrayó que “se ve un incremento en la velocidad del viento”, un factor clave que hará que el ambiente se sienta aún más invernal, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

El frente traerá lluvia a la Florida

Desde Noticias Telemundo, el meteorólogo Carlos Robles resumió el escenario con una mezcla de alivio y advertencia.

Las autoridades de Florida advierten sobre precauciones debido al paso del frente frío. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

“Hay una buena y hay una mala noticia: la buena es que ya las temperaturas van a comenzar a moderarse, la mala es que hay otro frente de camino”, indicó.

Robles añadió que la lluvia llegará a Florida el miércoles y dejó claro el mensaje central: “El invierno no se detiene”.

Para Florida, Cuba y Yucatán, las próximas horas estarán marcadas por abrigo, precaución y atención a los cambios rápidos del clima.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!