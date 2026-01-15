El panorama meteorológico en Florida pasará por una transformación radical ante la llegada de un frente frío que pretende alterar la tranquilidad de los habitantes de la región. Ante el aviso del descenso drástico de los termómetros, es importante que sepas en qué zonas se registrarán lluvias, fuertes vientos y heladas. En las siguientes líneas, te presentaré un análisis detallado sobre el avance del sistema, los riesgos que implica su llegada y las recomendaciones esenciales para protegerte. Te aconsejo que prestes total atención.

Según los pronósticos compartidos por el equipo de First Warning Weather de WESH 2 , este evento meteorológico se está desplazando hacia el centro de la región. Su aparición permitirá el paso de precipitaciones y vientos provenientes del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 20 mph, con posibilidades de ráfagas de 30 mph durante la mañana de este jueves 15 de enero.

Para la noche de hoy, las condiciones serán drásticas para los ciudadanos del mencionado estado; se prevé que los valores térmicos descenderán entre 20° y 30°F. Por esa razón, se emitió un advertencia de posibles riesgos de congelación.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las áreas de la región que resultarán afectadas con estas condiciones climáticas son la mayor parte norte y el Panhandle, ciertos condados del centro y las ciudades del sur, tales como Miami, Fort Lauderdale, Keys, entre otros.

Pronósticos para el fin de semana en Florida

El equipo meteorológico de WESH 2 precisó que, para el viernes 16 de enero, seguirá presente el aire gélido en Florida, aunque será de menor gravedad. Conforme pasen las horas, se presenciará el sol.

Durante la mañana de dicho día, las temperaturas se mantendrán entre 50° y 60°F; sin embargo, estas descenderán en horas de la noche, alcanzando mínimas de 30°F. Las zonas rurales resultarán más afectadas, ya que se prevé una posibilidad de heladas.

Para el sábado 17 de enero el estado registrará un ambiente cálido, con posibles temperaturas de hasta 70°F, pero este buen tiempo será breve, ya que se pronostica la llegada de otro frente frío para el domingo 18.

Recomendaciones a seguir

Ante la alta probabilidad de lluvias, heladas y fuertes vientos, las autoridades recomiendan a los conductores que conduzcan a baja velocidad, ya que las carreteras podrían estar resbaladizas y ocasionarían accidentes. Para los ciudadanos que estarán en casa, se aconseja que protejan sus plantas, tuberías y mascotas.

