Colorado está a la espera de un cierre de semana marcado por condiciones meteorológicas extremas que alterarían los planes de sus residentes. Te comentaré que un frente frío pasará por el estado y no solo traerá un descenso drástico en las temperaturas, sino también ráfagas de viento capaces de generar situaciones de peligro en diversas zonas de la región; estas condiciones incrementan el riesgo de incendios. Por consecuente, es importante entender cómo estos cambios afectarán la seguridad de esta población. Te invito a descubrir los detalles completos para que te protejas durante este fin de semana.

Para José Quevedo, meteorólogo de Telemundo Noticias, los fuertes vientos y el peligro por incendios son la principal preocupación durante este viernes 16 de enero. Ante la situación, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia que se mantuvo vigente hasta las 5:00 p.m. (hora local), pero se puede extender.

En las próximas horas de hoy, las fuertes ráfagas de viento se mantendrán en el estado. Aunque se espera la presencia de sol y nubes, el ambiente se mantendrá con un ligero frío a lo largo de la jornada, con valores que estarán en el rango de los 40s.

Este mismo pronóstico es compartido por Casey Dorn, meteorólogo de KOAA News , añadiendo que este drástico descenso en las temperaturas se debe a un frente frío proveniente de Canadá. El especialista añade que las ráfagas de viento para hoy alcanzarán velocidades de entre 20 y 35 mph.

Para la jornada de hoy, las temperaturas en Colorado se mantendrán en un rango de los 40°. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Este viento fuerte se sentirá con mayor diferencia en las llanuras del este y noreste del estado en mención. En la ciudad de Pueblo y otras zonas del sur de la autopista 50 no existirá mucha brisa.

Pronóstico para el fin de semana festivo en Colorado

Durante la mañana del sábado 17 de enero, los residentes del estado sentirán un aire gélido, ya que las temperaturas alcanzarían mínimas de 14 °F, según lo señalado por el especialista Casey Dorn.

Ante las variaciones en las temperaturas en Colorado, es necesario mantenerse abrigado. (Crédito: AFP)

Pese a este mal inicio de la jornada, el meteorólogo Quevedo destacó que el panorama mejorará ligeramente en horas de la tarde. No obstante, las temperaturas no presentarán cambios significativos con relación a hoy, oscilando cerca de los 40 °F.

Para el domingo 18 de enero, ambos climatólogos coinciden que las temperaturas se recuperarán hasta los 50 °F con presencia de sol. Sin embargo, al finalizar dicho día, aparecerá otro frente frío que descenderá los termómetros durante el Día de Martín Luther King Jr.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí