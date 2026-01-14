El Estado de la Estrella Solitaria está con las alertas activas en temas meteorológicos. En las últimas horas se conoció que tras varios días de registrarse grados en el termómetro muy por encima del promedio, dos frente fríos tienen en la mira a esta parte de Estados Unidos. El primero cruzará esta región hoy miércoles 14 de enero y traerá vientos fuertes desde la mañana, con ráfagas de hasta 35 mph. Esto representa un gran peligro por posibles incendios forestales, aunque se espera que el día sea soleado y con temperaturas agradables. Si vives en esta parte del país o estás como turista, es importante conocer qué zonas están bajo observación constante para evitar el fuego, así como las recomendaciones de seguridad.

Pablo Sánchez, meteorólogo de Telemundo Houston, confirmó que “son dos los frentes que esta semana nos van a visitar de cara a los próximos siete días. Uno el miércoles y otro el del viernes, que es importante”. El de hoy dejará ráfagas de hasta 35 mph que, según pronósticos citados desde Univision, comenzarán a intensificarse desde las 8:00 de la mañana y se mantendrán durante gran parte del día.

Hay peligro elevado de incendio en partes del centro de Texas este miércoles. (Foto: David Erickson / AP) / David Erickson

Frente frío traerá vientos fuertes este miércoles a Texas

Si bien el frente frío no traerá lluvia, las ráfagas de viento comenzarán a intensificarse desde las 8:00 de la mañana y se mantendrán durante gran parte del día. Los meteorólogos advierten que podrían registrarse algunas de hasta 35 millas por hora, lo que, combinado con un ambiente seco, incrementa el riesgo de incendios.

Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, explicó que “las últimas 24 horas nos mantuvimos con algo de lluvia y para el día de hoy (miércoles), nada de eso, estaremos con condiciones secas y ventosas. Con la llegada de un sistema frontal, las ráfagas de viento se van a mantener intensas en todo lo que es el corredor de la IH-35, así como la I-10. Se activa el riesgo por incendios forestales. Para la tarde se espera más viento hacia el norte y no será hasta las horas de la tarde-noche que el panorama estará mejorando”.

Según su pronóstico, las temperaturas se van a mantener frescas para Austin y San Antonio. Las máximas estarán cercanas a los 70°F, lo que dará una sensación agradable durante la tarde, aunque con ráfagas constantes.

Los vientos comenzarán a disminuir por la noche. Para los próximos días, el pronóstico indica mañanas frías y tardes templadas, condiciones típicas del mes de enero en la región.

No se recomienda la quema al aire libre durante este periodo de alerta. (Foto: ERICH SCHLEGEL / POOL / AFP) / ERICH SCHLEGEL

Riesgo de incendios forestales en Texas desde el 14 de enero

“Lo que me preocupa es que se activan las alertas de incendios forestales hacia el norte de la IH-35 a la altura de Austin así como el área de San Antonio”, agregó Gabriel Torres.

Por su parte, el Equipo Meteorológico de KVUE emitió una Alerta de Impacto Climático para el miércoles de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. debido al alto riesgo de incendio en el centro de Texas.

La combinación de fuertes ráfagas de viento de hasta 56 km/h, baja humedad y vegetación seca debido a la sequía persistente elevan el riesgo de propagación rápida de incendios, aunque el día será mayormente soleado y con temperaturas agradables. Se recomienda extremar precauciones y evitar actividades que puedan generar chispas o fuego al aire libre.

Entre las sugerencias para reducir el riesgo de incendios se encuentran las siguientes:

Apagar cigarrillos

Limpiar hojas secas

Cortar el césped

Recoger la basura

Mantenerse informado

Desde inicios de enero, diversas zonas del este de Texas han tenido varios incendios forestales y los condados emitieron prohibiciones de quema e incluso declaraciones de desastre debido al alto riesgo de incendios. Los bomberos han advertido que las condiciones secas y algunos días ventosos podrían propiciar un brote de incendios mayor que el del año pasado.

Los expertos del Centro Nacional Interagencial de Incendios predicen que estas condiciones empeorarán y se extenderán aún más, ¿por qué? el problema radica que al no haber llovido, la hierba alta y otras plantas se han secado, lo que aumenta la cantidad de combustible disponible en caso de que se produzca un incendio.

