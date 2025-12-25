Los últimos pronósticos meteorológicos han emitido la alerta de un frente frío que se estará desplazando hacia Texas y podría traer cambios significativos en el clima, ya que se prevén nevadas en diversas áreas del estado. ¿Cuándo se hará presente este fenómeno? De residir en esta región, presta atención, ya que te revelaré los detalles.

La presencia de nieve en Texas es poco común, ya que está situado en el Centro-Sur del país, una región que suele presentar habitualmente temperaturas cálidas; sin embargo, eso no quiere decir que esta precipitación sea ajena al estado.

Desde cuándo se presenciaría nieve en Texas

Los recientes pronósticos advierten que la condición climática se haría presente este fin de semana, específicamente desde el domingo 28 de diciembre. Además, los ciudadanos de Texas experimentarían temperaturas gélidas, dejando atrás los valores registrados entre 69-80°F.

Las zonas que presenciarían nieve desde la fecha mencionada serían Panhandle y zonas del oeste del mencionado estado. Si bien existen otras partes que experimentarían este fenómeno climáticas, las probabilidades son más bajas.

Por ejemplo, en la zona de Midland-Odessa existen una posibilidad de entre 20 y 35% de la presencia de nieve; dependerá netamente de la humedad y el aire frío. No obstante, los valores descenderán drásticamente hasta 21°F.

Probabilidades de lluvias y vientos en Texas

Las lluvia no están descartadas en Texas, pero solo en ciertas zonas. En El Paso, existe un 30% de probabilidad de lluvias intensas durante el domingo 28 y lunes 29 de diciembre. Las ciudades de Houston, Beaumont y San Antonio también experimentarían estas precipitaciones.

Respecto a las ráfagas, la ciudad de Laredo podría experimentarlas este fin de semana, con posibilidades de que continúen conforme avance el frente frío.

