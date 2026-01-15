Un frente frío traerá temperaturas muy bajas y la posibilidad de una mezcla invernal de lluvia y nieve en la ciudad de Nueva York este jueves, según los pronósticos meteorológicos. El miércoles por la noche el clima será relativamente templado, con unos 39 grados Fahrenheit (3.9 °C), aunque podría registrarse una ligera llovizna antes de que llegue el descenso brusco de temperatura. El meteorólogo de AccuWeather Scott Homan explicó que, a medida que avancen las horas, la lluvia se irá alejando y el día tendrá una combinación de nubes y algo de sol, además de viento.

“A medida que avanzamos hacia mañana, esa lluvia se aleja, tendremos una mezcla de nubes y sol, habrá brisa, hará más frío que hoy y podríamos ver una lluvia o una nevada ligera”, señaló en conversación con el New York Post.

A pesar de esta posible precipitación invernal, no se espera acumulación de nieve, ya que la temperatura máxima del jueves rondará los 42 grados Fahrenheit, todavía por encima del punto de congelación; sin embargo, el panorama cambia durante la noche.

Para el jueves se prevé una mezcla de nubes y sol, viento y la posibilidad de lluvias o nieve ligera, aunque sin acumulación. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Para el jueves por la noche se prevé una caída marcada de la temperatura, con valores por debajo de cero.

“Las cosas se enfrían mucho más, las mínimas bajan a alrededor de 24 grados, prácticamente la noche más fría de la temporada hasta ahora a medida que avanzamos hacia mañana por la noche”, afirmó Homan.

El frío continuará durante el viernes, aunque con algo de sol. La máxima será cercana a los 35 grados Fahrenheit.

Por la noche, las temperaturas caerán por debajo del punto de congelación y podrían alcanzar las más bajas de la temporada. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Simplemente es un día frío el viernes con algo de sol y una máxima de alrededor de 35, así que no habrá mucha precipitación invernal, pero las temperaturas estarán del lado frío”, concluyó el meteorólogo.

Qué es un frente frío y cómo afecta al clima

Un frente frío es el límite o zona de choque que se produce cuando una masa de aire frío y denso avanza hacia una región ocupada por aire más cálido. Debido a que el aire frío es más pesado, se desplaza por debajo de la masa caliente como una cuña, obligándola a elevarse rápidamente hacia la atmósfera.

El resultado principal de este choque es un cambio brusco y repentino del clima. Al elevarse el aire cálido y húmedo, se condensa y forma nubes de gran desarrollo vertical, lo que suele provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas o nevadas, seguidas de un descenso marcado en la temperatura y ráfagas de viento.

Tras el paso del frente, el cielo tiende a despejarse y el ambiente se vuelve más seco y fresco.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto: