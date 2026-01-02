El inicio de Año Nuevo trae consigo una poderosa masa de aire ártico que desafiará los límites en aquellas personas que residen en gran parte de los Estados Unidos. Los expertos en meteorología advierten sobre cambios drásticos en los termómetros, trayendo consigo la posibilidad de temperaturas gélidas y condiciones invernales peligrosas para el primer fin de semana. En caso te encuentres en este país, es importante que tengas conocimiento sobre el pronóstico del tiempo en los próximos días.

Según los reportes de Joeseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C. , los estados que conforman la región Noreste mantendrán un clima extremadamente frío desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de enero, evidenciando que las condiciones climáticas no mejorarán.

Por ejemplo, la ciudad de Nueva York está registrando una temperatura de 32°F para hoy; sin embargo, el panorama climático se mantendrá para los siguientes días del presente fin de semana. El especialista prevé el mercurio descenderá hasta los 34°F para el domingo 4 de enero.

Nueva York registró un valor térmico de 32°F para este viernes 2 de enero. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Los residentes de Boston también seguirán experimentando un frío extremo en los días restantes de la presente semana, siendo la ciudad de Massachusetts la más afectada, ya que registraría una máxima congelante de 29°F.

Entre otros reportes climáticos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) precisó la aparición de un sistema de baja presión que se está acercando a la Costa Oeste del país.

Este evento permitirá la existencia de un nuevo río atmosférico, el cual aumentará las precipitaciones sobre las cadenas costeras del norte de California y el norte de la Sierra Nevada. Esto significa un fuerte riesgo de inundaciones en las áreas mencionadas.

Un nuevo río atmosférico se hará presente en California, trayendo consigo lluvias. (Crédito: APU GOMES / AFP) / APU GOMES

El suroeste y sureste registrarán mejores en los valores térmicos

Si resides en algún estado del sureste o suroeste del país, podrás experimentar un panorama favorable para este fin de semana, según los reportes otorgados por el especialista Joeseph Martínez.

Por ejemplo, para este viernes 2 de enero, el especialista indicó que las temperaturas en Dallas y Houston, ambas ciudades de Texas, oscilarán entre los 75° y 81°F. Sin embargo, sus valores térmicos descenderán entre el sábado 3 y domingo 4 de enero, pero se mantendrá un clima fresco.

Florida también presentará un aumento en los termómetros, después de presentar un frío ligero en los días previos, un panorama climático poco común en el área. En la ciudad de Miami, las máximas llegarían a 80°F para el domingo 4 de enero.

