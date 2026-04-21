Un fuerte frente frío avanza esta semana por la mitad este de Estados Unidos, provocando un descenso marcado de temperaturas desde el Medio Oeste hasta el Noreste. Al mismo tiempo, otro sistema de tormentas proveniente del Pacífico está afectando la costa oeste con lluvias intensas y nevadas en zonas montañosas.

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional indicó que, detrás de este frente, se registrarán algunas de las condiciones más frías en lo que va de la temporada en el este del país.

Las temperaturas máximas durante el día se ubicarán principalmente entre los 40 y 50 grados Fahrenheit en el Medio Oeste y el Noreste, mientras que por la noche descenderán hasta los 20 y 30 grados en áreas del interior del Noreste y el valle de Ohio.

Estas bajas temperaturas llevaron a emitir alertas por heladas en varias zonas del Atlántico Medio, incluyendo Carolina del Norte, donde se esperan valores por debajo del punto de congelación incluso después de la fecha promedio de la última helada.

Las mínimas podrían descender hasta los 20 grados Fahrenheit, generando alertas por congelación incluso en zonas donde ya había pasado la temporada de heladas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Mapas oficiales muestran un amplio rango de temperaturas frías en regiones como los Grandes Lagos y el interior del Noreste, mientras que el sureste del país se mantiene más cálido, con mínimas entre los 60 y 70 grados, especialmente en Florida.

“El descenso drástico de las temperaturas provocará heladas generalizadas y condiciones de congelación, especialmente lejos de las orillas de los Grandes Lagos y en el interior del Noreste. Estamos viendo dos mañanas consecutivas muy frías para muchas áreas”, explicó Brett Anderson, meteorólogo senior de AccuWeather.

“La mayor preocupación es desde la noche del lunes hasta la mañana del martes, cuando un sistema de alta presión favorecerá un enfriamiento rápido bajo cielos despejados y vientos ligeros. Se esperan condiciones de congelación en amplias zonas, con temperaturas en los 20 grados en gran parte de Nueva Inglaterra, el norte del estado de Nueva York y partes de Pensilvania y Virginia Occidental”, agregó.

Mientras tanto, en el oeste del país, el clima también se enfría debido a una profunda tormenta del Pacífico que avanza hacia el interior. Este sistema está generando precipitaciones generalizadas en la costa, incluyendo lluvias intensas en California y fuertes nevadas en la Sierra Nevada, donde se podrían acumular entre 30 y 60 centímetros de nieve hasta el martes.

Una tormenta del Pacífico dejará lluvias intensas en California y fuertes nevadas en la Sierra Nevada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los pronósticos advierten además sobre posibles inundaciones en el norte y centro de California debido a lluvias repetidas, así como la expansión de las precipitaciones hacia el noroeste del Pacífico, la Gran Cuenca y el sur de California.

Más hacia el este, una frontera estacionaria mantendrá tormentas eléctricas diarias en Texas hasta mediados de semana, con riesgo de inundaciones repentinas en algunas zonas.

A pesar de este clima activo en ambas costas, gran parte del centro del país experimentará un breve aumento de temperaturas a mitad de semana, con valores que podrían alcanzar entre los 70 y 80 grados en las Llanuras.

Sin embargo, se espera que el sistema continúe desplazándose hacia el este, dando paso nuevamente a condiciones más acordes a la temporada tras este brusco cambio térmico.

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones y recomiendan proteger plantas y tuberías ante el impacto del clima. (Foto: AFP) / APU GOMES

Ante el riesgo de heladas, las autoridades recomiendan tomar precauciones para proteger las plantas sensibles, como cubrirlas o trasladarlas al interior, drenar sistemas de riego, desconectar mangueras y proteger tuberías expuestas. Este riesgo aumenta debido a que muchas plantas se adelantaron en su crecimiento por el clima cálido reciente.

“Después de un periodo de temperaturas inusualmente cálidas que adelantó el desarrollo de muchas plantas, esta caída repentina representa un riesgo real de daños por heladas”, señaló Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather.

“Las flores y brotes tempranos son especialmente vulnerables, y unas pocas horas bajo cero pueden afectar significativamente la producción de frutos más adelante en la temporada”, concluyó.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

El clima en Estados Unidos es tan inestable en 2026 principalmente por la primavera, una estación de transición donde chocan masas de aire frío del norte con aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Según Diario Libre, este contraste genera tormentas, vientos intensos y tornados con mayor frecuencia. Además, este año influyen cambios en el Pacífico: el debilitamiento de La Niña y la posible llegada de El Niño están alterando los patrones normales, lo que favorece tormentas más intensas e irregulares.

En cuanto al calor, ya comenzó de forma irregular con episodios de “falsa primavera”, donde temperaturas propias del verano aparecen antes de tiempo, pero luego regresan olas de frío.

Los expertos señalan que el calor más estable suele consolidarse entre mayo y junio, cuando el aire cálido domina de forma más constante en gran parte del país; no obstante, en 2026 se esperan altibajos más marcados antes de que llegue ese calor sostenido.

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