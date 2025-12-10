La ‘ciudad que nunca duerme’ continúa siendo afectada por la ola de frío ártico que ha hecho descender las temperaturas en las últimas semanas y en diciembre el panorama no variará. Y es que una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre buena parte de Estados Unidos. Ante este escenario gélido que se presentará desde el centro hasta el Atlántico Norte, hay que estar informados y saber qué medidas tomar, sobre todo en el área de Nueva York donde una seguidilla de sistemas rápidos, conocidos como Alberta clippers, prometen extender las nevadas, el frío extremo y desencadenar ráfagas intensas. Aquí los detalles que debes conocer mientras estás envuelto por el ambiente festivo que rodea el árbol de Navidad del Rockefeller Center o estás estresado por las multitudes y los precios altos que acompañan las fiestas navideñas en la 5ta Avenida.

La agencia AccuWeather anticipó que la ola ártica y la sucesión de tormentas veloces cruzará el centro y el noreste de EE.UU. En la costa este, el Servicio Meteorológico Nacional en Ciudad de Nueva York confirmó que ingresará una ráfaga de aire muy frío detrás del frente que atravesó la región en la madrugada del lunes. Las ráfagas del noroeste alcanzarán las 30 millas por hora (48 km/h), lo que intensificará la sensación de frío durante la mañana y la tarde.

El pronóstico extendido en Nueva York indica que las temperaturas oscilarán entre los 4°C y -2°C grados. (Foto: Cara Anna / AP) / Cara Anna

Clima en la ciudad de Nueva York en la segunda semana de diciembre

Nueva York enfrentó el lunes 08 un frío ártico extremo marcando las temperaturas más bajas de la temporada, cercanas a los 14 °F con fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a residentes y turistas que buscan la magia navideña.

El anticipo climático del NWS también señala que el frente frío asociado al sistema más robusto cruzará la zona entre la noche del miércoles y primeras horas del jueves, lo que pondrá fin a las precipitaciones. Otra perturbación el viernes por la noche podría dejar nieve ligera.

Para el fin de semana, los valores volverán a quedar por debajo de lo normal y seguirán una curva descendente conforme avance la masa de aire frío.

La principal recomendación es chequear el pronóstico antes de salir de tu casa a fin de evitar imprevistos. (Foto: Richard Drew / AP) / Richard Drew

Lo que deben hacer los residentes por el frío ártico extremo en Nueva York

El frío continuará durante el resto de la semana, aunque la temperatura subirá de manera progresiva en la región metropolitana, por lo que la precaución debe mantenerse ya que le clima gélido puede ser peligroso.

La Oficina de Gestión de Emergencias pidió a los residentes reducir al mínimo las salidas al aire libre para evitar la exposición. Toma en cuenta estos consejos:

Si tienes que salir, es vital vestirse con varias capas para conservar el calor y cubrir toda la piel para prevenir la congelación e hipotermia usando gorro, guantes y bufanda. Si presentas síntomas graves, llama al 911. Si tienes problemas de calefacción o agua caliente en tu edificio, debes reportar al 311, ya que los propietarios deben mantener temperaturas mínimas reglamentarias. La Cruz Roja Americana recuerda que es importante mantener la casa a una temperatura mínima de 13 °C para evitar daños en las tuberías y proteger la salud. Revisa que puertas y ventanas cierren bien para evitar el aire frío; usa cortinas gruesas y cierra las persianas por la noche; calienta solo las habitaciones que necesites y usa mantas extra. La recomendación principal es permanecer dentro de casa si es posible porque lo esencial es la seguridad; sin embargo, la MTA también está monitoreando y tomando medidas en el transporte. No olvides revisar las alertas del clima antes de salir de casa.

