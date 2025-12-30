Un potente pulso de aire ártico se adueñará del clima en Estados Unidos durante los últimos días de 2025, provocando un desplome abrupto de las temperaturas. Este ingreso de aire polar no llegará solo: estará acompañado por rondas de nieve, intensos vientos y acumulaciones significativas por efecto lago, justo en la antesala del Año Nuevo 2026.

Según el pronóstico de AccuWeather, el impacto será inmediato y extremo en algunas zonas. En cuestión de horas, muchas ciudades experimentarán caídas de entre 40 y 60 grados Fahrenheit, una verdadera “sacudida” invernal tras semanas de temperaturas más templadas. Aunque el frío no será tan severo como el de episodios recientes, la combinación con el viento hará que la sensación térmica sea igual o incluso más peligrosa para millones de personas.

Descensos de temperatura que marcan récords

El avance inicial del aire ártico dejó cifras contundentes. En partes de las Planicies y el valle del Misisipi, las temperaturas se desplomaron de forma dramática entre el domingo y el lunes. St. Louis, por ejemplo, pasó de un récord de 78 °F por la tarde a apenas 15 °F al amanecer siguiente, con una sensación térmica por debajo de cero. En Pittsburgh, el termómetro cayó 42 grados en solo 12 horas, un cambio brusco que refleja la intensidad del fenómeno.

A lo largo del corredor de la Interestatal 95, el descenso diario oscilará entre 20 y 30 grados, mientras que las temperaturas “RealFeel” podrían ubicarse hasta 30 grados por debajo del valor real cuando el viento sople con fuerza y el cielo permanezca cubierto.

Durante la noche, se esperan temperaturas bajo cero en sectores del Alto Medio Oeste y el Noreste, con mínimos de un solo dígito, adolescentes y 20s en amplias zonas de los corredores I-70 e I-80.

Ciudades como Chicago y Nueva York podrían recibir nieve justo a la medianoche, complicando viajes y celebraciones de fin de año. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Qué estados sentirán más el impacto del frío y la nieve?

Medio Oeste y región de los Grandes Lagos

Los estados de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana estarán entre los más afectados. El aire ártico que cruza las aguas abiertas de los Grandes Lagos generará bandas persistentes de nieve por efecto lago, con acumulaciones que podrían alcanzar uno o incluso dos pies de nieve en zonas donde las bandas se mantengan activas durante varios días.

En Michigan, algunas áreas podrían sumar entre 48 y 60 pulgadas de nieve al contabilizar el sistema del fin de semana y las rondas adicionales previstas hasta el viernes.

Noreste de EE.UU.

Estados como Nueva York, Pensilvania y Nueva Inglaterra también enfrentarán nevadas, especialmente al norte de corredores clave como la I-81 y la I-90. Las condiciones cambiarán día a día debido a la rotación de los vientos, desplazando las bandas de nieve y complicando los pronósticos locales.

Ciudades como Nueva York y Chicago tienen una alta probabilidad de ver nieve en el aire justo a la medianoche de Año Nuevo, debido a la llegada escalonada de dos sistemas rápidos tipo clipper.

Sur y Costa del Golfo

El impacto no se limitará al norte. Desde Luisiana hasta Florida, las temperaturas caerán cerca de los niveles más bajos registrados a mediados de noviembre y diciembre. En Florida central, existe riesgo de heladas e incluso congelamiento, una situación llamativa tras semanas de clima suave. Aunque algunos estados del sur quedarán apenas por encima de esos mínimos, el contraste térmico será notorio.

El Medio Oeste y el Noreste de EE.UU. serán los más afectados, con nevadas intensas y acumulaciones por efecto lago en torno a los Grandes Lagos. | Crédito: AccuWeather

Tormentas rápidas, nieve intensa y riesgos en carretera

El patrón invernal se verá reforzado por tormentas clipper dobles, capaces de superponer áreas de nieve desde el Alto Medio Oeste hasta Nueva Inglaterra. En ciertos momentos, estas tormentas generarán blanqueamientos repentinos, especialmente lejos de los lagos, debido a ráfagas de nieve impulsadas por vientos del noroeste.

Estas condiciones aumentarán el peligro para los conductores en autopistas clave como las Interestatales 70 y 80, donde la visibilidad podría reducirse drásticamente en minutos.

El regreso del frío ártico y las nevadas asociadas también afectarán los desplazamientos de fin de año. Se esperan retrasos en aeropuertos del Medio Oeste y el Noreste por operaciones de deshielo y pistas resbaladizas, justo cuando miles de personas viajan para despedir 2025.

