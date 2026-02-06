El invierno sube el volumen y no precisamente con una melodía suave. Este fin de semana, una de las masas de aire ártico más intensas de la temporada se instala sobre el noreste y el medio oeste de Estados Unidos, con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 60 millas por hora y sensaciones térmicas tan bajas que la hipotermia podría aparecer en cuestión de minutos. Ciudades como Nueva York, Boston y Washington D.C. se preparan para temperaturas bajo cero, mientras la combinación de nieve y viento amenaza con reducir la visibilidad a niveles prácticamente nulos. A eso se suma el riesgo de caídas de árboles y cortes eléctricos, un escenario que obliga a extremar precauciones y a entender por qué el frío no solo incomoda, sino que puede convertirse en una emergencia médica real.

¿Qué es la hipotermia?

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. La exposición prolongada al frío agota las reservas de energía y provoca una disminución peligrosa de la temperatura corporal.Cuando esto sucede, el cerebro se ve afectado: la persona no piensa con claridad ni se mueve con normalidad, lo que hace que el riesgo sea mayor porque puede no darse cuenta de lo que está pasando ni pedir ayuda a tiempo.Ojo con esto: aunque es más común en climas extremos, también puede ocurrir con temperaturas por encima de los 40 °F, especialmente si hay lluvia, sudor o inmersión en agua fría.

Ante el frío ártico en EE.UU., las autoridades recomiendan limitar la exposición y mantenerse abrigados. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas más vulnerables a la hipotermia suelen ser:

Adultos mayores sin alimentación, abrigo o calefacción adecuados.

sin alimentación, abrigo o calefacción adecuados. Bebés que duermen en habitaciones frías.

que duermen en habitaciones frías. Personas que pasan mucho tiempo al aire libre , como quienes no tienen vivienda, excursionistas o cazadores.

, como quienes no tienen vivienda, excursionistas o cazadores. Personas que consumen alcohol o drogas ilícitas, ya que estas sustancias alteran la percepción del frío.

Signos y síntomas de la hipotermia

En adultos, las señales de alerta incluyen:

Tiritar de forma persistente

Cansancio extremo o agotamiento

Confusión o desorientación

Torpeza en manos y movimientos

Pérdida de la memoria

Habla arrastrada o difícil de entender

Somnolencia

En bebés, hay que vigilar especialmente:

Piel fría , con un tono rojo brillante

, con un tono rojo brillante Muy poca energía o respuesta mínima

El avance del frío ártico en EE.UU. puede provocar emergencias médicas si no se toman precauciones a tiempo. | Crédito: Angela Weiss / AFP

No espere: qué hacer ante una posible hipotermia

La hipotermia es una emergencia médica. Esto es lo que aconsejan desde los CDC si detecta síntomas:

Tome la temperatura: si está por debajo de 95 °F, busque atención médica de inmediato .

. Si no es posible acceder a ayuda médica enseguida, actúe para recuperar el calor corporal :

: Lleve a la persona a un lugar cerrado y cálido .

. Retire la ropa mojada .

. Caliente primero el centro del cuerpo (pecho, cuello, cabeza e ingle) con una frazada eléctrica o mediante contacto piel con piel , usando capas secas de mantas o ropa.

(pecho, cuello, cabeza e ingle) con una frazada eléctrica o mediante , usando capas secas de mantas o ropa. Ofrezca bebidas calientes , nunca alcohol. No dé líquidos si la persona está inconsciente.

, nunca alcohol. No dé líquidos si la persona está inconsciente. Una vez que la temperatura suba, manténgala seca y bien abrigada , incluyendo cabeza y cuello.

, incluyendo cabeza y cuello. Consiga atención médica lo antes posible.

En casos graves, la persona puede estar inconsciente y parecer que no respira o no tiene pulso. Si ocurre:

Busque asistencia médica inmediata .

. Inicie RCP , incluso si parece que la persona no responde, y continúe hasta que llegue ayuda profesional.

, incluso si parece que la persona no responde, y continúe hasta que llegue ayuda profesional. Mantenga el esfuerzo por darle calor mientras realiza la RCP. En situaciones de hipotermia, algunas personas pueden ser reanimadas aunque inicialmente parezca imposible.

Con este frío extremo, informarse y actuar rápido puede marcar la diferencia. Abrigarse bien, limitar la exposición y reconocer las señales tempranas no es exageración: es prevención.

