Una nueva semana ha comenzado y los pronósticos meteorológicos en Nueva York no son alentadores, ya que se prevén temperaturas extremadamente bajas , lo que traerá severas condiciones climáticas. La alerta emitida ha generado preocupación entre sus residentes, debido al posible riesgo de congelación e hipotermia.

Según información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que los valores lleguen hacia los 14°F (-10°C) y existan ráfagas de hasta 45 km/h durante el lunes 8 de diciembre. Estas condiciones se deben al frío ártico que se está desplazando sobre el área metropolitana del mencionado estado.

Ante los pronósticos otorgados por la agencia, se puede deducir que hoy se posiciona como el día más frío desde febrero del 2025 en este estado. Sin embargo, se espera que las temperaturas gélidas continúen en los días posteriores.

Para el martes 9 y miércoles 10 de diciembre, el clima gélido seguirá vigente en distintas localidades que conforman este estado, con temperaturas de hasta 30° y 34° F, según información compartida por el NWS.

En los próximos días, se esperan temperaturas que oscilen entre los 30° y 34°F. (Foto: AFP)

Recomiendan usar ropa abrigadora

La alerta emitida por el NWS ha llevado a la toma de precauciones. Por suponer, el Departamento de Manejo de Emergencias recomendó a los neoyorquinos vestirse con varias prendas abrigadoras que cubran las distintas partes del cuerpo, ya que, de no hacerlo, podrían sufrir de congelación o hipotermia.

En caso de los edificios situados en este estado, la agencia incitó a sus propietarios que deberán mantenerlos en una temperatura que oscile entre los 60° y 68°F. Para ello, es necesario la instalación de calefacciones y el suministro de agua caliente en los espacios correspondientes .

Respecto a aquellas personas que estén viviendo en las calles, los testigos pueden contactarse al 311 y dar aviso sobre ello. De manera inmediata, se acercarán los equipos de asistencia social para realizar la labor correspondiente.

Ante la alerta, es necesario usar ropa abrigadora que cubra todas las partes del cuerpo. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Se recomienda conducir con precaución

Ante la alerta de presencia de nieve y fuertes vientos en Nueva York, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) pidió a los conductores de autobuses y trenes cercanos que reduzcan la velocidad, eviten frenar repentinamente y quitar los restos de hielo en sus parabrisas para que tengan una mejor visión.

