La ola de frío extremo continúa impactando el área triestatal con temperaturas muy bajas, vientos fuertes y riesgo de hielo y, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), seguirá marcando la vida de residentes y turistas los próximos días. Si estás en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut es importante que tengas a la mano tu ropa de abrigo y tomes medidas de protección para caminar sobre las calles cubiertas de nieve o conducir en las carreteras con baja visibilidad. Además, tienes que conocer qué significa la activación del Código Azul y dónde puedes centros de calentamiento disponibles las 24 horas del día porque la sensación térmica descendió a temperaturas bajo cero. Todo esto hará más llevadero el drástico bajón térmico.

En los últimos días, las condiciones invernales se han vuelto severas y persistentes, con riesgo elevado de hielo negro, sensaciones térmicas bajo cero y fuertes rachas de viento que complican la movilidad y la salud pública.

Teniendo en cuenta que la masa de aire ártico ha generado las temperaturas más frías de la temporada hasta ahora, las autoridades locales han reforzado las medidas de precaución por las acumulaciones significativas y condiciones de viaje peligrosas.

Este frente frío no solo pone en juego la movilidad cotidiana sino también la salud pública de millones de residentes. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Qué significa activar el Código Azul

Esto ocurre cuando las temperaturas descienden a los 32 grados Fahrenheit o menos. Según explican desde Telemundo Nueva York, se activa entre las 4:00 p.m. y las 8:00 a.m., según las estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología. Se trata de un protocolo mediante el cual se brinda albergue sin restricciones a quien lo necesite.

Listado de centros de calentamiento en el área triestatal

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informan que, en promedio, al menos 1,000 personas mueren cada año a causa de la hipotermia. Es por eso que los residentes más vulnerables tienen la opción de acudir a los centros de calentamiento que son espacios públicos que funcionan las 24 horas del día. Aquí te comparto la información difundida por Telemundo Nueva York:

Nueva Jersey

Los centros de calentamiento en Nueva Jersey son administrados por la Oficina para el Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés). Dale clic aquí para acceder al listado completo en cada condado con su ubicación exacta y horario de atenció.

Si eres un residente de Nueva Jersey, puedes llamar al 2-1-1 para encontrar un centro de calentamiento en las cercanías de tu hogar.

Nueva York

Cuando se activa el Código Azul, las autoridades urgen a los neoyorquinos a llamar al 3-1-1 para notificar acerca de personas sin hogar expuestas a las gélidas temperaturas y llamar al 9-1-1 en caso de emergencia. La ciudad enviará un equipo de extensión para ofrecer ayuda. También se brindan las siguientes opciones para las personas sin hogar:

Refugios: Durante un Código Azul el refugio está disponible en todo el sistema para acomodar a cualquier persona que se crea razonablemente que no tiene hogar y es llevada a un refugio por equipos de extensión. También hay alojamientos disponibles para personas sin cita previa.

Centros de acogida: todos los centros de acogida están abiertos las 24 horas del día cuando los procedimientos Código Azul están en vigor y ayudarán a tantas personas como sea posible durante la duración de la emergencia. El personal que llega sin cita también puede hacer arreglos para las personas sin hogar en otras instalaciones de la ciudad.

Alcance de personas sin hogar en la calle: los equipos se pondrán en contacto con las personas vulnerables en sus listas de prioridades de Código Azul para garantizar la seguridad y llevarlas a un refugio.

Connecticut

Si eres un residente de Connecticut, puedes llamar al 2-1-1 o visitar este sitio web, en donde puedes ingresar tu dirección para ubicar el centro de calentamiento más cercano a tu hogar.

Ante las bajas temperaturas en el área se abrieron centros de calentamientos las 24 hs. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Recomendaciones ante el frío extremo en el área triestatal

“La sensación térmica está tan baja que obliga a los neoyorquinos a sacar todo el arsenal: abrigos gruesos, bufandas, gorros, guantes y botas antideslizantes porque la nieve congelada no juega limpio. Ante este frío polar la ciudad de Nueva York ha activado el llamado código azul (code blue), ¿qué significa? Refugios abiertos de inmediato para cualquier persona que lo necesite. Los expertos advierten que la exposición prolongada a temperaturas extremas no es un juego y puede ser peligrosa, incluso mortal. Recomendaciones básicas para sobrevivir al frío neoyorquino: usar varias capas de ropa; cúbrase los dedos, orejas y la nariz; presta atención a señales de alerta como escalofríos intensos y mareos ya que podrían ser síntomas de hipotermia; si en tu vivienda no hay calefacción, no te quedes callado y contacta al encargado del edificio o llama al 3-1-1 porque en Nueva York el frío puede ser extremo, pero la información protege”, explicaron desde Telemundo 47 en un video difundido en Instagram.

Vestir ropa adecuada en capas, incluyendo gorro, guantes y bufanda.

Evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante las horas de menor temperatura.

Mantener especial cuidado con superficies resbaladizas al caminar o conducir.

Consultar regularmente los pronósticos oficiales del NWS y actualizaciones locales.

Ayudar a vecinos vulnerables, asegurándose de que tengan calefacción, abrigo y provisiones necesarias durante la ola de frío.

