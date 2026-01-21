Estados Unidos se prepara para enfrentar uno de los episodios de frío más intensos de la temporada. Cada vez hay menos dudas de que una tormenta invernal de gran magnitud impactará con fuerza gran parte del país, combinando hielo, nieve y temperaturas peligrosamente bajas. Ciudades como Chicago, donde los termómetros podrían caer hasta los -30°, o Nueva York, con registros cercanos a los 8°, estarán bajo condiciones que aumentan de forma significativa el riesgo para la salud. En este escenario, la congelación deja de ser un concepto lejano y se convierte en una amenaza real para quienes se exponen al frío extremo, incluso por lapsos cortos. Saber cuándo ocurre, qué tan rápido avanza y cómo prevenirla puede marcar la diferencia.

¿Qué es la congelación?

La congelación ocurre cuando la piel y los tejidos se congelan debido a la exposición a temperaturas extremadamente bajas. Según los CDC, afecta con mayor frecuencia a las partes más expuestas del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, la nariz, las orejas y la cara. Todo suele comenzar con entumecimiento, seguido de cambios en el color de la piel, que puede tornarse pálida o rojiza, y en etapas más avanzadas aparecen ampollas e hinchazón. El daño puede ser permanente, ya que el cuerpo reduce el flujo sanguíneo hacia las extremidades para proteger los órganos vitales, lo que favorece la formación de cristales de hielo en los tejidos.

Las bajas temperaturas en EE.UU. pueden provocar congelación en pocos minutos. | Crédito: Freepik

¿A partir de qué temperatura se produce?

La congelación puede desarrollarse con sorprendente rapidez. Una sensación térmica cercana a los -27 °C (-17 °F) es suficiente para que aparezca en menos de 30 minutos. Incluso con temperaturas apenas por debajo del punto de congelación, alrededor de -0,55 °C (31 °F), puede ocurrir si la exposición es prolongada. Eso sí, por encima de 0 °C (32 °F) no se produce congelación, aunque sí puede presentarse hipotermia, cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C (95 °F).

El riesgo aumenta drásticamente cuando los termómetros siguen cayendo. “Cuando las temperaturas están en -20° pasan 30 minutos su piel ya se congela, cuando están en -30°, como se va a sentir mañana temprano en Chicago, en tan solo diez minutos su piel se congela y cuando está en -40° en tan solo cinco minutos, el frío es extremo y sobre todas las cosas, puede ser mortal si nos exponemos a estas condiciones”, advirtió Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

¿Qué tan grave puede ser?

La congelación no siempre se manifiesta de la misma forma. En sus fases leves, puede causar entumecimiento, enrojecimiento, dolor moderado o sensación de punzadas. En etapas más serias, conocidas como congelaciones superficiales, aparecen ampollas y la piel puede sentirse incluso caliente.

Los casos graves afectan todas las capas de la piel y los tejidos profundos. En estas situaciones, la persona puede dejar de sentir dolor o frío, lo que dificulta reconocer el problema a tiempo. La piel puede adquirir un tono gris azulado, y si el flujo sanguíneo no se restablece, el tejido puede morir, requiriendo cirugía e incluso amputación.

¿Cómo prevenir una congelación?

La clave está en protegerse y limitar la exposición. Abrigarse con varias capas es esencial, poniendo especial atención en las zonas más vulnerables: guantes gruesos, botas impermeables y térmicas, gorros o pasamontañas que cubran rostro y orejas. Evitar permanecer largos periodos al aire libre y mantenerse en movimiento ayuda a generar calor corporal, según recomienda la Cruz Roja Americana.

Los adultos mayores, los bebés, las personas sin hogar, así como excursionistas y cazadores, tienen un riesgo mayor y deben extremar precauciones.

Autoridades en EE.UU. alertan sobre los peligros de exponerse al frío intenso. | Crédito: Freepik

¿Qué hacer si sufres una congelación?

Lo primero es buscar atención médica de inmediato. No se debe frotar, masajear ni pinchar la zona afectada, ya que esto puede empeorar el daño. Tampoco es recomendable caminar si los pies están comprometidos.

Mientras llega la ayuda, hay que trasladarse a un lugar cálido, pero no caliente, retirar la ropa mojada y cubrirse con mantas. El calentamiento debe ser lento y controlado. Un baño de agua templada, entre 37 °C y 39 °C, puede ayudar, aunque el proceso suele ser doloroso y requiere supervisión médica.

