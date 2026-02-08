La ciudad de Nueva York está afrontando uno de los climas más fríos en los últimos años, capaz de provocar hipotermia o congelación en aquellos residentes que no sigan las recomendaciones de autoridades ni estén abrigados correctamente, pero también existe otra complicación: ocasiona cortes masivos de energía. Para este cierre de semana, un barrio de la mencionada ciudad quedó sin suministro eléctrico, un recurso vital para enfrentar este clima gélido; esto ha perjudicado ha centenares de familias. En los siguientes párrafos, te mencionaré cuál es esa área afectada y cuándo se reestablecerá el servicio.

Desde hace semanas, el clima gélido no desaparece de la Gran Manzana; es más, parece que se intensifica con el pasar de los días. Este panorama representa un riesgo para aquellos ciudadanos en condición vulnerable, especialmente los que residen en la calle o no cuentan con calefacción en sus hogares.

En las dos últimas semanas, 17 neoyorquinos perdieron la vida a causa de las temperaturas extremadamente bajas que se han registrado, según información del medio CBS News New York . Por esa razón, las autoridades locales han tomado medidas para que no se repita este fatal desenlace.

Este domingo, la ciudad de Nueva York ha registrado temperaturas por debajo del punto de congelación. (Crédito: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

El suministro eléctrico cumple un rol importante para afrontar este mal tiempo en NYC, ya que permite el funcionamiento de calefacciones o cualquier tipo de aparato eléctrico capaz de mantener un ambiente cálido en los hogares.

Qué distrito de la ciudad de Nueva York quedó sin energía eléctrica ese fin semana

De acuerdo al medio citado, el distrito de Brooklyn, específicamente en el barrio de Bushwick, se quedó sin electricidad desde la noche del pasado sábado 7 de febrero. Para el presente día, los especialistas de Con Edison estaban laborando para restaurar este servicio esencial.

A causa de este corte masivo, más de 970 clientes resultaron afectados y están en riesgo de ser severamente afectados por este ambiente gélido. Lo preocupante es que el suministro eléctrico retornaría durante la mañana del lunes 9 de febrero.

El personla de Con Edison iniciaron labores para retornar el suministro eléctrico en el distrito de Brooklyn. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La compañía eléctrica explicó que estos cortes de energía en la ciudad se debe a un factor en específico: la mezcla de nieve y la sal para carreteras. Estos dos componentes son capaces de filtrarse por el asfalto y así dañar los equipos de Con Edison.

Afortunadamente, las familias afectadas pueden acercarse a un centro de calentamiento Evergreen Middle School for Urban Exploration en Covert Street, que estará disponible hasta las 6:00 a.m. de este lunes.

Temperaturas posibles en NYC para la noche de este domingo 8 de febrero

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la ciudad mantendrá vigente un aviso por frío extremo. Se esperan que los registros térmicos oscilen entre los 10 y 12 °F, con una sensación térmica que estará por debajo del punto de congelación.

