Cuando reviso los reportes del National Weather Service durante el invierno en el estado de Nueva York, suelo notar que muchas familias se hacen la misma pregunta: ¿a partir de qué temperatura deciden cerrar las escuelas? Y lo entiendo, porque entre tormentas de nieve, sensación térmica extrema y problemas de transporte, es normal querer saber qué puede pasar con el día escolar, pues los más pequeños de la casa son quienes, en la mayoría de caso, sufren más debido al clima y a las enfermedades que se generan.

Lo curioso es que no existe una cifra exacta que marque el cierre automático. En realidad, lo que ocurre en distritos como New York City Public Schools o los sistemas escolares de Long Island y Upstate New York es que se evalúan varios factores a la vez. Por eso, cuando baja la temperatura, no siempre significa suspensión inmediata.

LA REGLA DE LOS 65°F… Y POR QUÉ NO DEFINE UN CIERRE

El primer punto que suele generar confusión es la norma de calefacción. Según la New York State School Boards Association (NYSSBA), el Código Estatal exige que los espacios ocupables —aulas, oficinas y pasillos— se mantengan al menos a 65°F (18°C) entre el 15 de septiembre y el 31 de mayo. Esa es la referencia legal en materia de habitabilidad.

Sin embargo, mantener esa temperatura dentro del edificio no significa que la escuela deba cerrar si afuera hace mucho más frío. Simplemente, indica que el edificio cumple con el estándar mínimo para operar. Por eso, incluso con temperaturas exteriores bajo cero, las clases pueden mantenerse si los sistemas internos funcionan sin problema.

SENSACIÓN TÉRMICA: EL FACTOR QUE MÁS PESA

Uno de los elementos que más consideran los superintendentes es la sensación térmica, algo que el National Weather Service mide constantemente. No se trata solo del número en el termómetro, sino de la combinación entre viento, humedad y temperatura.

Cuando la sensación térmica cae a niveles que pueden generar riesgo de congelación en pocos minutos, caminar hacia la escuela o esperar el autobús se vuelve peligroso. En esos casos, el distrito evalúa si vale la pena exponer a los estudiantes a esas condiciones.

TRANSPORTE ESCOLAR: EL PUNTO CRÍTICO EN DÍAS EXTREMOS

Otro aspecto que he visto repetirse en varios distritos del Estado de Nueva York es el impacto del clima en la flota de autobuses. El hielo en las calles, la nieve acumulada y las ráfagas de viento pueden afectar rutas completas.

Si el Department of Transportation o los mismos operadores escolares informan que no pueden garantizar un servicio seguro, el distrito suele decidir entre cerrar, retrasar el horario de entrada o activar un día de instrucción remota bajo su emergency remote instruction plan.

FALLAS DE CALEFACCIÓN Y PROBLEMAS EN EDIFICIOS

No todo depende del frío exterior. A veces, escuelas antiguas en zonas como el Bronx, Queens o distritos rurales del norte del estado pueden sufrir fallas eléctricas o problemas en sus sistemas de calefacción.

Si un edificio no logra mantener los 65°F mínimos, la suspensión puede darse incluso sin temperaturas extremas afuera. Esta es una de las razones por las que no existe un umbral universal de cierre: la infraestructura varía muchísimo entre distritos.

SIN “TEMPERATURA MÁGICA”: ¿POR QUÉ LA DECISIÓN ES LOCAL?

Al final, todo se resume a que no hay una regla fija. El superintendent de cada distrito escolar es quien toma la última decisión, con información del equipo de transporte, operaciones y mantenimiento.

Esto también explica por qué un distrito puede cerrar y otro, a pocos kilómetros, no. Se evalúan condiciones locales, recursos disponibles y riesgos particulares. En un estado tan diverso como Nueva York, un único criterio no funcionaría.

¿QUÉ CONVIENE REVISAR EN DÍAS DE CLIMA SEVERO?

En general, conviene estar atento a:

Comunicados del distrito escolar.

Alertas del National Weather Service.

Actualizaciones del New York City Emergency Management.

Reportes sobre el transporte escolar.

Estas fuentes suelen avisar con suficiente tiempo si hay cambios en el horario escolar.

