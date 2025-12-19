Cada vez que llega la primera nevada fuerte a la ciudad de Nueva York, especialmente en barrios como Washington Heights, Jackson Heights, el Bronx o Corona, la misma pregunta se repite en millones de commuters: ¿va a funcionar el metro como siempre o habrá caos en el subway? No es una inquietud menor para quienes viven en los cinco condados y dependen del tren para ir del Bronx a Manhattan, de Queens a Brooklyn o de Staten Island al ferry, incluyendo a los hispanos que trabajan en restaurantes, construcción, limpieza o delivery y que muchas veces no tienen opción de quedarse en casa.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) es consciente de esa preocupación y, ante cada tormenta invernal, suele avisar con cierta antelación qué puede pasar con el servicio, ya sea por sus apps, redes sociales o avisos en estaciones clave como Times Sq–42 St, Grand Central–42 St o Atlantic Ave–Barclays Center. Aunque el metro tiene fama de ser muy resistente y de seguir funcionando incluso cuando la ciudad se cubre de nieve, la realidad es que no está completamente a salvo del clima extremo, y existen escenarios muy puntuales en los que incluso puede llegar a suspenderse total o parcialmente.

Vale señalar que, desde 2026, el Metro de Nueva York aumentará la tarifa de sus servicios (Foto: AFP)

¿POR QUÉ LA NIEVE SÍ PUEDE AFECTAR AL METRO?

Aunque gran parte del sistema opera bajo tierra, cerca de 220 millas de vías están al aire libre en los cinco condados, en líneas elevadas o en superficie que atraviesan vecindarios donde viven muchos hispanos, como el sur del Bronx, partes de Queens o Brooklyn. Son tramos donde la acumulación de nieve, el hielo o la lluvia helada impactan directamente sobre rieles, señales y cambios de vía, lo que hace que el riesgo aumente. Es allí donde la MTA concentra buena parte de sus esfuerzos durante una tormenta, con cuadrillas que trabajan en estaciones expuestas y puentes ferroviarios.

En condiciones normales, las nevadas leves o moderadas, de entre 1 y 7 pulgadas (2,5 a 18 centímetros), no suelen generar interrupciones importantes en el metro de Nueva York. Los trenes continúan circulando, aunque los pasajeros pueden notar nieve, sal y charcos de aguanieve en andenes, escaleras y accesos a las estaciones, por ejemplo al salir a calles como Broadway, Queens Boulevard o Fordham Road. La experiencia no es la más cómoda —pisos resbalosos, escalones empapados, guantes mojados—, pero el sistema sigue en pie y permite que la ciudad se siga moviendo.

Millones de neoyorquinos usan el metro para trasladarse de un lugar a otro (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿CUÁNDO COMIENZAN LOS RETRASOS Y AJUSTES OPERATIVOS?

Cuando la nieve supera las 7 pulgadas, el panorama empieza a cambiar de forma más visible para los pasajeros. En ese punto, la MTA puede reducir frecuencias, modificar horarios y limitar el uso de vías exprés, lo que se traduce en trenes más llenos y tiempos de viaje más largos, especialmente en horas pico de la mañana y la tarde. No es raro que algunos trenes pasen a circular por vías locales, por ejemplo, que un servicio exprés haga todas las paradas en Brooklyn o Queens, una decisión que busca priorizar la seguridad y la confiabilidad del servicio por sobre la rapidez.

Además, no todo depende de la cantidad de nieve acumulada. El hielo, el aguanieve y la lluvia helada suelen ser aún más problemáticos, sobre todo en estaciones elevadas que muchos hispanos usan a diario, como las de la línea 7 en Queens o las del tren 4 en el Bronx. Estos fenómenos pueden congelar interruptores, afectar el riel tercero y complicar el acceso a plataformas, lo que obliga a aplicar restricciones adicionales incluso con tormentas menos intensas y a pedir a los usuarios que salgan con más tiempo y caminen con extrema precaución.

EL ESCENARIO EXTREMO: SUSPENSIONES SIGNIFICATIVAS O CIERRE TOTAL

Para que el metro de Nueva York se suspenda de manera generalizada, las condiciones deben ser realmente severas, del tipo de tormentas históricas que paralizan buena parte de la ciudad. Cuando la acumulación supera aproximadamente los 30 centímetros o se registra una ventisca intensa con vientos fuertes y baja visibilidad, la MTA puede ordenar suspensiones importantes del servicio en secciones elevadas o líneas completas. El cierre total del subway es una medida excepcional, reservada sólo para situaciones en las que el riesgo para pasajeros y trabajadores es alto, y en coordinación con las autoridades de la ciudad y el estado.

Algunas líneas son más vulnerables que otras debido a su infraestructura expuesta y a su cercanía al mar o a zonas abiertas. Entre ellas se encuentran Rockaway (A), Sea Beach (N), Flushing (7), Brighton (B y Q) y Dyre Avenue (5), utilizadas también por muchos residentes hispanos de Queens, Brooklyn y el Bronx. En esos tramos, cuadrillas especializadas monitorean las vías de forma constante y utilizan trenes desheladores y equipos de limpieza para responder con rapidez, pero si la tormenta supera ciertos límites, la prioridad pasa a ser proteger la seguridad antes que mantener la frecuencia habitual.

Durante el invierno, la infraestructura del metro de Nueva York puede llenarse de nieve (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿CÓMO SE PREPARA LA CIUDAD PARA UNA TORMENTA INVERNAL?

Durante estos eventos, la MTA despliega personal en estaciones críticas, patios ferroviarios y puntos estratégicos del sistema, incluyendo hubs donde se cruzan varias líneas y que concentran gran cantidad de pasajeros que vienen de zonas hispanas, como 125 St en Harlem o Jackson Heights–Roosevelt Ave. Se limpian plataformas, se esparce sal, se revisan señales y se protege el riel tercero para minimizar el riesgo de fallas. En el sistema de autobuses, los vehículos articulados suelen retirarse temporalmente y se priorizan autobuses estándar, que son más estables para circular en calles resbaladizas de barrios como Sunset Park, Inwood o el este del Harlem.

Los trenes regionales, como Long Island Rail Road y Metro-North Railroad, suelen mantener sus horarios con trabajos constantes de deshielo preventivo, aunque también pueden aplicar recortes o cambios de servicio según evolucionen la nieve y el viento. MTA Bridges and Tunnels monitorea puentes y túneles con sensores electrónicos para garantizar la seguridad vial y, en algunos casos, aplica restricciones de velocidad o de tipo de vehículo. Para los pasajeros, la recomendación es clara: salir con tiempo extra, moverse con precaución, evitar correr en escaleras mojadas, abrigarse bien y revisar el estado del servicio en mta.info, en la app de MTA o TrainTime, o llamando al 511 antes de bajar al metro. En una ciudad como Nueva York, donde tantos hispanos dependen del transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a hacer turnos de noche, estar informado durante el invierno no es un detalle: es una necesidad.

Revisa las plataformas digitales para sepas las más recientes actualizaciones del servicio del metro de Nueva York (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!