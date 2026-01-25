Ante la llegada de las bajas temperaturas extremas a Texas , la seguridad del hogar se vuelve una prioridad absoluta para todas las familias. El uso de calefactores eléctricos o chimeneas es la solución más común para combatir el frío, pero su manejo inadecuado puede transformar un refugio acogedor en un escenario de riesgo. Muchos ciudadanos desconocen las precauciones básicas necesarias para evitar cualquier incidente que suelen incrementarse durante esta temporada. En este artículo, te detallaré los peligros ocultos de estos dispositivos y una serie de consejos prácticos para que te mantengas caliente de manera segura.

El Estado de la Estrella Solitaria forma parte de los estados que serán severamente afectados por este evento meteorológico. Además de temperaturas gélidas, se prevé presencia de nieve y hielo en gran parte de esta área.

Por esa razón, sus habitantes pretenden mantenerse cálidos ante este ambiente gélido y así evitar cualquier riesgo de hipotermia o congelación. Los calefactores eléctricos, chimeneas o estufas se perfilan como buenas opciones, pero también representan un riesgo.

Es necesario tener precaución al usar una chimenea, debido al monóxido de carbono que emite el fuego. (Crédito: freepik)

Según los Bomberos del Área de Cy-Fair consideran que el uso incorrecto de estos equipos provocarían incendios y exposiciones al monóxido de carbono, los cuales serían mortales para los que residen en tu hogar.

Ante ello, el capitán Mauricio Lanzas aconseja a los que cuentan con calefacciones conectarlos a un tomacorrientes, pero en un espacio lejano a cortinas, camas o muebles. Para aquellos que recurren a encender chimeneas, el especialista recomienda la instalación de detectores de humo y monóxido de carbono.

Es importante conectar este aparato eléctrico lejos de muebles y cortinas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“El monóxido de carbono no se puede oler ni sentir. Por eso, un detector puede salvarle la vida a toda una familia”, añadió Lanzas.

Es importante que no dejes los calefactores conectados por muchas horas, ya que podrían sobrecargarse y daría paso a un corte circuito. Es necesario que lo desconectes en los momentos que sientas que no es necesario.

