El lunes 10 de noviembre se registraron temperaturas congelantes en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, lo que ha generado preocupación entre los residentes. Según los pronósticos, el clima gélido se ha intensificado este año por la llegada del frente frío que viene impactando en gran parte de Estados Unidos, con registros por debajo del promedio histórico. Hoy te explico, de la mano de los expertos, lo que debes hacer para protegerte de las heladas tras los avisos de congelamiento emitidos por las autoridades. Y es que este fenómeno climático afecta especialmente a comunidades vulnerables y podría extenderse durante varios días más.

En todos los condados de Georgia se anticipan temperaturas por debajo del punto de congelación. “Se esperan heladas generalizadas desde la noche del lunes hasta la mañana del martes. ¡Empieza a prepararte para el frío ya!”, publicó este domingo 9 de noviembre el Centro Nacional de Meteorología (NWS) de Atlanta.

Desde Univisión Atlanta, la meteoróloga Madison Torres explicó que estos días se esperan condiciones heladas generalizadas la noche del lunes 10 de noviembre y la mañana del martes 11 de noviembre; se anticipan temperaturas en los bajos 20°F (-6°C) en la mayor parte del estado; se prevé que la sensación térmica será menor a los 20°F (-6°C).

Las heladas en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, han generado preocupación entre los residentes debido a las temperaturas congelantes registradas en noviembre. (Foto: @univisionatlanta / YouTube)

Qué zonas de Georgia serán las más frías

El NWS indicó que entre las ciudades con las temperaturas más bajas están las siguientes:

Blairsville 19°F (-7° C)

Carrollton 21 °F

Jasper 22°F

LaGrange 23°F

Rome 23°F

Dalton 24°F

Griffin 24°F

Thomaston 24°F

Americus 24°F

Abbeville 24°F

Dublin 24°F

Gainesville 25°F

Madison 25°F

Columbus 25°F

Atlanta 26°F

Macon 26°F

Athens 26°F

Según los pronósticos, el frío se ha intensificado este año, con temperaturas por debajo del promedio histórico. (Foto: TONY RANZE / AFP) / TONY RANZE

Cómo protegerte de las heladas y avisos de congelamiento

Las autoridades han emitido avisos de congelamiento, recomendando proteger mascotas, plantas y tuberías expuestas, además de usar ropa adecuada como gorros, guantes y varias capas para evitar riesgos de salud.

Para sus mascotas: manténgalos dentro de su casa donde esté seco y cálido. Para su casa: cubra y proteja sus tuberías expuestas. Para sus plantas: coloque sus plantas dentro de casa o en zonas cálidas. Para su comunidad: comunique esta información a familiares, amigos o vecinos, especialmente si son personas que viven solas.

Lista de centros de calentamiento en Metro Atlanta:

Atlanta

Gateway Center, 275 Pryor Street SW.

Central Park Recreation Center, 400 Merritts Ave. NE.

Old Adamsville Recreation Center, 3404 Delmar Ln NW.

Condado DeKalb

Frontline Response International, 2585 Gresham Rd SE, Atlanta

St. Vincent de Paul, 2050‑C Chamblee Tucker Rd, Chamblee

Mason Mill Recreation Center, 1340 McConnell Dr., Decatur

Exchange Park Intergenerational Center, 2771 Columbia Dr., Decatur

Golden Door Warming Center (Women & Children), 2944 Ember Dr., Decatur

Condado Cobb

The Hope House Shelter, 1297 Bells Ferry Road (Marietta)

Condado Gwinnett

Buford Senior Center, 2755 Sawnee Ave., Buford

Shorty Howell Park Activity Building, 2750 Pleasant Hill Road, Duluth

Best Friend Park Gym, 6224 Jimmy Carter Blvd., Norcross

Gwinnett Community Resource Center at Bethany Church Road, 3025 Bethany Church Road, Snellville

Lawrenceville Senior Center, 225 Benson St., Lawrenceville

Condado Cherokee

Woodstock City Church, 150 Ridgewalk Pkwy., East Entrance (Woodstock)

Condado Clayton

Clayton County Police Department Headquarters Community Room (Warming Center), 7911 North McDonough Street (Jonesboro)

Anointed Vision of Hope (Shelter), 8049 Webb Road (Riverdale)

Forest Park

Forest Park Recreation Center, 803 Forest Pkwy., Forest Park

