El área triestatal se prepara para enfrentar una nueva semana con un clima desafiante en lo que va de la temporada, con un descenso térmico que mantiene preocupados a los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Ante esta advertencia, las autoridades locales ya han emitido ciertas recomendaciones por la inminente llegada de una masa de aire gélido que transformará el panorama en los próximos días. En caso estés residiendo en algunos de los estados mencionados, quiero invitarte a descubrir los detalles del pronóstico y las alertas vigentes en los siguientes párrafos.

Según Dave Price, meteorólogo del Equipo de Tormentas de NBC 4 , durante este fin de semana de Martin Luther King Jr. las condiciones han sido frías en esta área. Si bien el pasado 17 de enero hubo un ligero aumento en las temperaturas (40 °F), este domingo 18 llegó una ráfaga de aire ártico.

Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y alrededores, el Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de nieve desde la madrugada de hoy, señalando que se registrarán varias bandas de nieve; estas dejarán acumulaciones posibles de hasta 4 pulgadas.

En Nueva Jersey, específicamente en la ciudad de Newark y en la zona norte/centro del estado, existe un aviso de clima invernal por posibles nevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Esta condición ocasionará posibles problemas de viaje a lo largo de la presente jornada.

Nueva York y Nueva Jersey están registrando acumulaciones de nieve. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Pronóstico climático y alertas en el área triestatal para la semana entrante

De acuerdo al especialista Price, el lunes 19 de enero, fecha que se celebrará el Día de Martin Luther King Jr., se registrará una temperatura máxima de 32 °F en el área triestatal. Por consecuente se espera un clima nublado y frío para este feriado importante en Estados Unidos.

En Nueva York, se prevé un cielo parcialmente nublado y con nubes rotas, según lo señalado por el NWS. Este mismo tiempo también se registrará en las distintas partes de Nueva Jersey y Connecticut.

El martes 20 y miércoles 21 de enero serán los días más fríos en el área triestatal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Si considerabas que el mal tiempo irá mejorando en el área triestatal conforme pasen los días, te comentaré que los valores térmicos seguirán descendiendo. Para el martes 20 y miércoles 21 de enero, serán considerados como los “días más fríos”, ya que registrarán temperaturas de 23° y 30 °F, respectivamente.

Ante este panorama, se alertó la presencia de hielo negro en las carreteras y el riesgo de padecer hipotermia o congelación; por ello, es necesario que estés abrigado por capas y con ropa de lana, y que realices viaje necesarios.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí