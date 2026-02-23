El frío intenso seguirá dominando gran parte de Estados Unidos este martes 24 de febrero de 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El organismo mantiene vigilancia activa por una nueva ronda de condiciones invernales severas, con especial atención en zonas donde la nieve, el viento y las bajas temperaturas podrían causar problemas en la movilidad y en los servicios básicos. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas en distintos estados y piden a la población extremar precauciones.

Entre las principales recomendaciones está evitar exponerse innecesariamente al exterior, tener cuidado con árboles debilitados por el viento y la nieve, y preparar un kit de emergencia. En caso de viajar, se aconseja llevar agua, alimentos, linterna y mantenerse informado únicamente a través de comunicados oficiales.

En el oeste del estado de Nueva York, el condado de Chautauqua continúa bajo advertencia por tormenta invernal hasta las primeras horas del martes. En esa región, las nevadas más intensas se concentran en zonas elevadas, con acumulaciones importantes, mientras que áreas cercanas al lago Erie y la ciudad de Jamestown registrarían cantidades más moderadas.

Más al sur, partes de Pensilvania y Virginia Occidental enfrentan riesgo de cortes de energía debido a la combinación de nieve pesada y vientos fuertes, con ráfagas que podrían rondar las 50 millas por hora. En algunos condados, la visibilidad podría caer de forma drástica, lo que complica la circulación y eleva el peligro en carreteras secundarias y zonas rurales.

Varias regiones siguen bajo alertas por nevadas intensas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de cortes de energía. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En el norte del país, la nieve generada por el efecto lago sigue impactando sectores del condado de Erie, mientras que en el centro y oeste de Estados Unidos la situación es aún más severa.

En estados como Wyoming y Montana, las áreas montañosas podrían acumular enormes cantidades de nieve, especialmente en regiones cercanas al Parque Nacional de Yellowstone, donde los pronósticos apuntan a condiciones extremas hasta mediados de semana.

Según Univision, meteorólogos confirmaron que el sistema invernal que avanzó desde el noreste durante el fin de semana se intensificó rápidamente y alcanzó la categoría de ciclón bomba el lunes 22 de febrero.

El fenómeno que afectó al noreste durante el fin de semana se intensificó rápidamente y llegó a convertirse en un ciclón bomba. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

El especialista del servicio meteorológico, Frank Pereira, explicó que este fenómeno se produce cuando la presión atmosférica de una tormenta desciende de forma abrupta en menos de 24 horas, aunque por ahora no se espera que otro sistema similar se repita de inmediato.

El impacto de esta tormenta llevó a que al menos siete estados declararan estado de emergencia, dejando a más de 50 millones de personas bajo algún tipo de alerta.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani activó medidas especiales, incluidas restricciones al tránsito de vehículos no esenciales, mientras miles de vuelos fueron cancelados y varios servicios de transporte quedaron suspendidos en toda la región.

La prohibición de viajes en la ciudad fue levantada en Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani informó este lunes en la red social X que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas.

La autoridad señaló que muchas vías permanecen cubiertas de hielo y pidió a quienes deban conducir que lo hagan con extrema precaución, a baja velocidad y atentos a otros vehículos y peatones.

Aun así, las autoridades continúan recomendando a los residentes permanecer en casa el mayor tiempo posible para evitar accidentes.

El alcalde Zohran Mamdani informó que la prohibición de viajes en la ciudad ya fue levantada, aunque advirtió que las condiciones en las calles siguen siendo peligrosas. (Foto: AFP)

Según la actualización oficial, la tormenta dejó entre 14 y 20 pulgadas de nieve, con la mayoría de las zonas reportando acumulaciones de 16 a 19 pulgadas.

Además, se espera que caigan entre 1.5 y 2.3 pulgadas adicionales, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 millas por hora.

El alcalde instó a la población a mantenerse informada a través de Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad, para conocer en tiempo real cualquier cambio en las condiciones y medidas de emergencia.

