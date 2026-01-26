Tras las intensas nevadas que cubrieron la ciudad, Chicago deberá enfrentar un gran desafío: el retorno de un frío ártico extremo. El descenso de las temperaturas trae consigo un enorme riesgo para sus habitantes, ya que, de no abrigarse correctamente, están expuestos a la hipotermia o congelación. Este clima frío no será breve, ya que los pronósticos prevén que se podría extender por varios días. En los siguientes párrafos, te invito a descubrir las previsiones meteorológicas con el propósito de que te protejas y anticipes complicaciones de este potente invierno.

El último fin de semana, la Ciudad de los Vientos fue azotada por considerables acumulaciones de nieve. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el Aeropuerto O’Hare reportó una nevada de 3,5 pulgadas, mientras que el área de The Loop llegaron a unos 10,5 pulgadas.

En otras partes del área metropolitana de Chicago, las acumulaciones de nieve variaron entre las 4,4 y 9 pulgadas. Estas cifras reflejan la intensidad de un temporal que dejó a sus habitantes bajo condiciones gélidas.

Para este inicio de semana, el clima extremadamente frío se adentró en la ciudad perteneciente a Illinois, con temperaturas que se situaban entre -15 y -25 °F, dígitos suficientes para causar congelación la piel expuesta.

Según reportes del NWS, las acumulaciones de Nieve en Chicago alcanzaron las 10 pulgadas el último fin de semana. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ante la alerta, las autoridades han implementado medidas para su población. Por ejemplo, algunos distritos escolares del área metropolitana suspendieron sus clases hoy, pero se podría extender en los próximos días si se mantienen estas condiciones.

Hasta cuándo se registrará el ambiente gélido en Chicago

De acuerdo con el NWS , el clima frío en Chicago se extenderá hasta el viernes 30 de enero; sin embargo, es importante mencionar que algunos días se presenciarán parcialmente el sol. En este periodo, las temperaturas no superarán los 20 °F.

Además, un sistema de clippers se trasladará hacia el norte de la ciudad entre la noche de este lunes y el martes 27 de enero. Por lo tanto, es probable que se reporte ráfagas de nieve o nevadas ligeras.

Ante el frío extremo, es necesario el uso de ropa abrigadora. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Los centros de calentamiento disponibles en Chicago y en el condado de Cook (Illinois)

Debido al descenso drástico de temperaturas, las autoridades locales han abierto centros de calentamiento para proteger a las personas más vulnerables. Los puntos de atención disponibles son:

Centro de Servicios Comunitario de Englewood (1140 W. 79th St.)

Centro de Servicio Comunitario Garfield (10 S. Kedzie Ave.)

Centro de Servicio Comunitario Dr. Martin Luther King (1314 S. Cottage Grove Ave.)

Centro de Servicios Comunitarios del Sur de Chicago (8650 S. Commercial Ave.)

Centro de Servicios Comunitarios Trina Davila (4312 W. North Ave.)

