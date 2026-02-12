El clima invernal sigue azotando a Nueva York . En distintos ciudades del estado se siguen registrando temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, lo que representa un severo riesgo para los habitantes. El clima gélido en esta área permite el desarrollo de hipotermia en cuestión de minutos, en caso el habitante no esté abrigado correctamente ni cuente con calefacción en hogar. Desafortunadamente, el frío extremo ha sido letal en estos últimos días y, de acuerdo a los servicios meteorológicos, el mal tiempo podría extenderse en las próximas jornadas. A continuación, te revelaré más detalles sobre la situación crítica que está atravesando la región.

Si bien distintas zonas del ‘Estado Imperio’ han resultado afectadas por esta tendencia fría, la crudeza gélida impactó con mayor fuerza en la ciudad de Nueva York. Los últimos reportes de las autoridades locales revelaron sobre pérdidas humanas a causa del frío extremo.

De acuerdo al medio CBS News , un total de 19 neoyorquinos perdieron la vida durante el clima extremadamente gélido que presentó NYC en las últimas tres semanas. Sin embargo, esta cifra podría elevarse.

“Ciertamente, podemos decir con seguridad que este será un año fuera de lo normal, lo cual es trágico y lo siento todos los días”, declaró Molly Park, Comisionada del Departamento de Servicios Sociales de NYC.

El clima gélido en Nueva York permite el fácil desarrollo de hipotermia o congelación. (Crédito: AFP)

Las acciones tomadas por NYC ante el frío extremo

Ante el panorama crítico que atraviesa la Gran Manzana, su alcalde, Zohran Mamdani, aseguró que se han implementado ciertas medidas con el propósito de evitar más muertes a causa de las temperaturas bajas que se seguirán registrando en los próximos días.

Para ello, el funcionario declaró que se han habilitado más de 1,400 refugios y lugares en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York para aquellos que se encuentran en estado vulnerable, especialmente los que viven en las calles y aquellos que no poseen una calefacción.

Los centros de calentamiento se perfilan como opciones ideales para combatir el clima gélido en NYC. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Pronóstico climático en la ciudad de Nueva York para lo que resta de la semana

La tendencia gélida en la ciudad de Nueva York seguirá vigente para este cierre de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se espera cielos parcialmente soleados para este viernes 13 de febrero, aunque los valores térmicos bordearán el punto de congelación (entre 20 y 40°F).

Durante el fin de semana, se prevé condiciones climáticas más drásticas. Además de mantenerse el frío extremo, se añade nubosidad y ligeras acumulaciones de nieve. Por consecuente, no será un buen Día de San Valentín para las parejas que residen en la Gran Manzana.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!