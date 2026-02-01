La ciudad de Nueva York presentará un clima muy gélido para este nuevo inicio de semana. Por esa razón, sus habitantes deben prepararse adecuadamente ante este frío extremo, especialmente en horas de la noche; sin embargo, hay ciertas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea porque residen en las calles o no cuentan con alguna calefacción. Ante este panorama, las autoridades locales han habilitado centros de calentamiento para quienes necesitan protegerse del crudo congelamiento en la Gran Manzana. A continuación, te facilitaré los recursos necesarios para que localices estos refugios en tu comunidad.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta área está contando con un clima muy frío para este domingo 1 de febrero, ya que está registrando temperaturas entre 14 y 24 °F; es decir, por debajo del punto de congelación.
Para la próxima semana, el panorama no será distinto, ya que el frío extremo seguirá impactando en las distintas zonas de la Gran Manzana. Por esa razón, es necesario seguir las recomendaciones estatales y recurrir a los centros de calentamiento para no perder el calor corporal.
Lista de centros de calentamiento en la ciudad de Nueva York
|Área
|Centro de calentamiento
|Ubicación
|Horario
|Bronx
|NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Belvis
|545 Este de la calle 142
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Bronx
|NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania
|1225 Avenida Gerard
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Brooklyn
|NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Cumberland
|100 North Portland Avenue
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Brooklyn
|NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Este de Nueva York
|2094 Avenida Pitkin
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Brooklyn
|NYC Health + Hospitals/Condado de Kings
|451 Avenida Clarkson
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Brooklyn
|NYC Health + Hospitales/South Brooklyn Health
|2601 Ocean Parkway
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Manhattan
|Salud y hospitales de Nueva York/Bellevue
|462 1st Ave
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Manhattan
|NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gobernador
|227 Madison Street
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Manhattan
|Salud y hospitales de Nueva York/Harlem
|506 Lenox Avenue
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Queens
|Salud y hospitales de Nueva York/Elmhurst
|79-01 Broadway
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Queens
|Salud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Roosevelt
|37-50 72nd Street
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Queens
|NYC Health + Hospitales/Queens
|82-68 164th Street
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
|Staten Island
|Salud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Vanderbilt
|165 Vanderbilt Avenue
|de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Fallecimientos en NYC por frío extremo este fin de semana
En los últimos días, aproximadamente 14 residentes de la Gran Manzana perdieron la vida, así informó el alcalde Zohran Mamdani. De este total, ocho fallecidos están relacionados a la hipotermia causada por las temperaturas gélidas.
“Este es uno de los periodos de frío más largos y prolongados que nuestra ciudad ha padecido en años y no muestra señales de disminuir. Seguimos en estado de alerta”, fueron las palabras del burgomaestre ante la prensa local.
A causa de estas pérdidas humanas, se procedió habilitar los centros de calentamiento en estos días para las personas más vulnerables. Es necesario abrigarse correctamente y evitar salir a las calles, ya que el clima actual en la ciudad de Nueva York es crítica.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí