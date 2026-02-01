El clima actual en la ciudad de Nueva York representa un riesgo mortal para sus habitantes. (Crédito: AP Foto/Cara Anna)
La presentará un clima muy gélido para este nuevo inicio de semana. Por esa razón, sus habitantes deben prepararse adecuadamente ante este frío extremo, especialmente en horas de la noche; sin embargo, hay ciertas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea porque residen en las calles o no cuentan con alguna calefacción. Ante este panorama, las autoridades locales han habilitado centros de calentamiento para quienes necesitan protegerse del crudo congelamiento en la Gran Manzana. A continuación, te facilitaré los recursos necesarios para que localices estos refugios en tu comunidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta área está contando con un clima muy frío para este domingo 1 de febrero, ya que está registrando temperaturas entre 14 y 24 °F; es decir, por debajo del punto de congelación.

Para la próxima semana, el panorama no será distinto, ya que el frío extremo seguirá impactando en las distintas zonas de la Gran Manzana. Por esa razón, es necesario seguir las recomendaciones estatales y recurrir a los centros de calentamiento para no perder el calor corporal.

Es importante usar ropa abrigadora ante el clima gélido que se está registrando en Nueva York. (Crédito: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
Lista de centros de calentamiento en la ciudad de Nueva York

ÁreaCentro de calentamientoUbicaciónHorario
BronxNYC Health + Hospitals/Gotham Health, Belvis545 Este de la calle 142de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
BronxNYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania1225 Avenida Gerardde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
BrooklynNYC Health + Hospitals/Gotham Health, Cumberland100 North Portland Avenuede 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
BrooklynNYC Health + Hospitals/Gotham Health, Este de Nueva York2094 Avenida Pitkinde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
BrooklynNYC Health + Hospitals/Condado de Kings451 Avenida Clarksonde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
BrooklynNYC Health + Hospitales/South Brooklyn Health2601 Ocean Parkwayde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
ManhattanSalud y hospitales de Nueva York/Bellevue462 1st Avede 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
ManhattanNYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gobernador227 Madison Streetde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
ManhattanSalud y hospitales de Nueva York/Harlem506 Lenox Avenuede 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
QueensSalud y hospitales de Nueva York/Elmhurst79-01 Broadwayde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
QueensSalud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Roosevelt37-50 72nd Streetde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
QueensNYC Health + Hospitales/Queens82-68 164th Streetde 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Staten IslandSalud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Vanderbilt165 Vanderbilt Avenuede 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Los centros de calentamiento en Nueva York está disponible para personas en estado de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Fallecimientos en NYC por frío extremo este fin de semana

En los últimos días, aproximadamente 14 residentes de la Gran Manzana perdieron la vida, así informó el alcalde Zohran Mamdani. De este total, ocho fallecidos están relacionados a la hipotermia causada por las temperaturas gélidas.

“Este es uno de los periodos de frío más largos y prolongados que nuestra ciudad ha padecido en años y no muestra señales de disminuir. Seguimos en estado de alerta”, fueron las palabras del burgomaestre ante la prensa local.

A causa de estas pérdidas humanas, se procedió habilitar los centros de calentamiento en estos días para las personas más vulnerables. Es necesario abrigarse correctamente y evitar salir a las calles, ya que el clima actual en la ciudad de Nueva York es crítica.

