La ciudad de Nueva York presentará un clima muy gélido para este nuevo inicio de semana. Por esa razón, sus habitantes deben prepararse adecuadamente ante este frío extremo, especialmente en horas de la noche; sin embargo, hay ciertas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea porque residen en las calles o no cuentan con alguna calefacción. Ante este panorama, las autoridades locales han habilitado centros de calentamiento para quienes necesitan protegerse del crudo congelamiento en la Gran Manzana. A continuación, te facilitaré los recursos necesarios para que localices estos refugios en tu comunidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta área está contando con un clima muy frío para este domingo 1 de febrero, ya que está registrando temperaturas entre 14 y 24 °F; es decir, por debajo del punto de congelación.

Para la próxima semana, el panorama no será distinto, ya que el frío extremo seguirá impactando en las distintas zonas de la Gran Manzana. Por esa razón, es necesario seguir las recomendaciones estatales y recurrir a los centros de calentamiento para no perder el calor corporal.

Es importante usar ropa abrigadora ante el clima gélido que se está registrando en Nueva York. (Crédito: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

Lista de centros de calentamiento en la ciudad de Nueva York

Área Centro de calentamiento Ubicación Horario Bronx NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Belvis 545 Este de la calle 142 de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Bronx NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania 1225 Avenida Gerard de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Brooklyn NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Cumberland 100 North Portland Avenue de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Brooklyn NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Este de Nueva York 2094 Avenida Pitkin de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Brooklyn NYC Health + Hospitals/Condado de Kings 451 Avenida Clarkson de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Brooklyn NYC Health + Hospitales/South Brooklyn Health 2601 Ocean Parkway de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Manhattan Salud y hospitales de Nueva York/Bellevue 462 1st Ave de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Manhattan NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gobernador 227 Madison Street de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Manhattan Salud y hospitales de Nueva York/Harlem 506 Lenox Avenue de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Queens Salud y hospitales de Nueva York/Elmhurst 79-01 Broadway de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Queens Salud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Roosevelt 37-50 72nd Street de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Queens NYC Health + Hospitales/Queens 82-68 164th Street de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. Staten Island Salud y hospitales de Nueva York/Gotham Health, Vanderbilt 165 Vanderbilt Avenue de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.

Los centros de calentamiento en Nueva York está disponible para personas en estado de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Fallecimientos en NYC por frío extremo este fin de semana

En los últimos días, aproximadamente 14 residentes de la Gran Manzana perdieron la vida, así informó el alcalde Zohran Mamdani. De este total, ocho fallecidos están relacionados a la hipotermia causada por las temperaturas gélidas.

“Este es uno de los periodos de frío más largos y prolongados que nuestra ciudad ha padecido en años y no muestra señales de disminuir. Seguimos en estado de alerta”, fueron las palabras del burgomaestre ante la prensa local.

A causa de estas pérdidas humanas, se procedió habilitar los centros de calentamiento en estos días para las personas más vulnerables. Es necesario abrigarse correctamente y evitar salir a las calles, ya que el clima actual en la ciudad de Nueva York es crítica.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí