El mal tiempo no desaparece en Nueva York , ya que se enfrentará a duras condiciones climáticas para este cierre de semana. Con el paso de un frente ártico, las bajas temperaturas se harán presentes en el estado, perjudicando notoriamente a sus habitantes que deberán analizar más de una vez si pretenden realizar actividades al aire libre o conducir en sus respectivos automóviles. En los siguientes párrafos, te revelaré cuáles son los pronósticos que se esperan en esta área y qué precauciones son esenciales para que estés protegido del frío extremo, en caso seas un habitante.

Según información compartida por el equipo meteorológico de CBS News New York , el área triestatal presentará un “clima peligrosamente frío” en los días restantes de la presente semana. La situación obligaría a que sus habitantes estén expuestos a sufrir hipotermia o congelación.

La gravedad de la situación ha originado que se emita una alerta de clima frío en varias ciudades del estado en mención hasta la mañana del sábado 31 de enero. Por ejemplo, el área de Catskills está registrando una sensación térmica de -25°.

El frío extremo en Nueva York ocasionaría que sus habitantes estén expuestos a la hipotermia y la congelación. (Crédito: Ed JONES / AFP) / ED JONES

Lo alarmante es que ninguna ciudad del estado superará el punto de congelación. Para este viernes 30 de enero, las áreas que resultaron afectadas con un clima gélido son Mahopac, Danbury Middletown, Cladwell y la ciudad de Nueva York.

Las condiciones no mejorarán para el fin de semana (sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero) en esta área. De acuerdo al medio citado, se prevén valores térmicos que oscilarán entre 10 y 15 °F, con presencia de vientos helados.

Es importante mencionar que el área de Nueva York/JFK presenta un 30% de probabilidad de nieve y vientos que superarán los 20 mph, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). A pesar de esta alerta, se descarta totalmente la presencia de acumulaciones.

Se espera que el área de Nueva York/JFK registre ligera nieve para el domingo 1 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La tendencia gélida en Nueva York no terminará pronto, pues se pronostica que podría extenderse hasta la próxima semana. Eso sí, las condiciones pueden variar repentinamente; por ello, es importante que te informes con fuentes oficiales como el NWS .

Consejos para protegerte del clima gélido que se registrará en Nueva York este fin de semana

Es importante tomar la seriedad del caso ante el descenso drástico de temperaturas en este estado. Por esa razón, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una serie de recomendaciones:

Vístete con capas, incluyendo gorro, mascarilla y guantes.

Si tienes mascotas, mantenlas dentro de tu hogar.

Revisa constantemente tus calefactores.

No uses generadores ni barbacoas en el interior de tu vivienda.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí