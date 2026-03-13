¿Creías que el frío se estaba despidiendo? Pues tengo malas noticias... Marzo suele ser un mes impredecible en materia de clima en Estados Unidos y, para quienes viven en la costa Este o en el llamado “cinturón del frío”, ya es casi parte de la rutina ver cómo en cuestión de horas se pasa de guardar la chamarra gruesa a volver a sacarla del clóset. En pocos días, muchas ciudades pueden pasar de temperaturas primaverales agradables, con gente paseando en los parques, a un escenario que recuerda al pleno invierno, con guantes, gorros y capas de ropa de nuevo en la calle. Y justo eso es lo que están advirtiendo ahora los meteorólogos: un cambio brusco que podría sorprender a millones de personas en la mitad oriental del país, incluida gran parte de la comunidad hispana que vive en ciudades como New York, Washington, Atlanta, Chicago o en zonas suburbanas donde el frío suele sentirse todavía más. Los modelos coinciden en que, tras una etapa de tormentas intensas y fuertes vientos, una masa de aire ártico avanzará hacia a inicios de la próxima semana, dejando temperaturas muy por debajo del promedio de marzo en amplias zonas del país.

TORMENTAS SEVERAS ANTES DE LA LLEGADA DEL AIRE ÁRTICO

Antes de que llegue el frío más intenso, los meteorólogos advierten sobre un episodio de clima severo que comenzará durante el fin de semana. Según el FOX Forecast Center, un sistema de baja presión se intensificará el domingo, generando ráfagas de viento cada vez más fuertes delante de un frente frío.

Este sistema podría provocar una extensa línea de tormentas eléctricas desde el Medio Oeste hasta el sureste de Estados Unidos, afectando rutas muy transitadas por la población latina, como los corredores que conectan Texas con el sureste, o el eje Tennessee–Georgia–Carolinas, donde viven muchas familias hispanas.

Entre los riesgos principales que mencionan los especialistas se encuentran:

Ráfagas de viento dañinas

Tormentas eléctricas intensas

Posible formación de tornados en algunos sectores

Lluvias fuertes en cortos periodos

Incluso existe la posibilidad de que el sistema evolucione hacia un fenómeno conocido como derecho, un tipo de tormenta caracterizada por una franja extensa de vientos muy intensos asociada a tormentas rápidas, según el National Weather Service. Este tipo de eventos suele provocar caída de árboles, daños en techos y cortes de energía, algo que muchas comunidades hispanas ya han vivido en temporadas anteriores de tiempo severo.

ESTADOS BAJO MAYOR RIESGO DE CLIMA SEVERO

El riesgo de tormentas se concentrará primero en el centro del país y luego se desplazará hacia el este entre domingo y lunes, coincidiendo con días de alta movilidad por compras, trabajo y actividades religiosas en muchas zonas con fuerte presencia latina.

Domingo (riesgo elevado):

Sur de Illinois

Oeste de Indiana

Kentucky

Tennessee

Este de Arkansas

Lunes (desplazamiento hacia el este):

Georgia

North Carolina

South Carolina

Virginia

Pennsylvania

New Jersey

Nueva York (incrementándose hasta el miércoles)

Las áreas con mayor riesgo de clima severo incluyen el noreste de South Carolina, gran parte del centro y este de North Carolina, el este de Virginia y la zona de Washington, D.C., donde se concentra una numerosa comunidad hispana que podría enfrentar desde fuertes lluvias hasta ráfagas de viento peligrosas justo durante los traslados al trabajo y la escuela.

Estas zonas son las que más sufrirán con el frío extremo (Foto: Fox Weather)

LLEGA EL AIRE ÁRTICO: EL VERDADERO CAMBIO DE TEMPERATURA

Detrás de las tormentas llegará lo que muchos meteorólogos describen como un “golpe de invierno tardío”. Un frente frío impulsado por un sistema invernal que cruza el Medio Oeste arrastrará aire extremadamente frío desde el Ártico hacia el sur y el este del país.

El cambio será rápido. Las primeras regiones en sentirlo serán el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, pero en pocas horas el aire frío se extenderá hacia el este y el sureste, alcanzando zonas donde ya se empezaba a sentir un ambiente casi primaveral. Para muchas familias hispanas que ya habían guardado la ropa de invierno, este giro del tiempo puede tomar por sorpresa.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos:

Las temperaturas estarán entre 15 y 25 grados Fahrenheit por debajo del promedio en muchas zonas.

El aire frío se extenderá desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas.

Más de 225 millones de personas podrían experimentar temperaturas inferiores a lo normal para la época.

TEMPERATURAS PREVISTAS EN ALGUNAS CIUDADES

El impacto del aire ártico se sentirá especialmente entre lunes y martes. Estas son algunas de las temperaturas previstas o rangos estimados en varias ciudades donde vive una importante comunidad hispana:

Ciudad Temperatura estimada Comentario Minneapolis sensación térmica bajo cero frío intenso con viento, riesgo de congelación en piel expuesta Green Bay valores bajo cero madrugada muy fría, posible hielo en carreteras St. Louis cerca de 30°F hasta 30°F por debajo de lo normal para la fecha Atlanta 20s°F durante la noche frío poco común para marzo en el sureste Washington, D.C. máximas mucho más bajas de lo habitual descenso marcado, sensación invernal en plena semana laboral New York City 20s°F en la mañanadel miércoles regreso a condiciones invernales en la costa Este Boston 20s°F al amanecer frío tardío de temporada, madrugadas muy crudas

En algunas zonas del sur profundo, incluyendo partes de Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama, incluso se podrían registrar récords de temperaturas mínimas para esta época del año. Para quienes trabajan temprano al aire libre, como en construcción, delivery o servicios, la recomendación de los expertos es abrigarse en capas, proteger manos y cabeza y limitar la exposición prolongada.

El frío extremo regresará a la ciudad de Nueva York (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

EL MARTES SERÁ EL DÍA MÁS FRÍO

Si se revisan los mapas de anomalías térmicas que manejan los meteorólogos, todo apunta a que el martes será el día con el frío más extendido.

Durante esa jornada:

Muchas ciudades del centro y este permanecerán en los 30°F durante la tarde.

Varias localidades estarán de 20 a 30 grados por debajo del promedio de marzo.

El aire frío alcanzará desde el Medio Oeste hasta la costa del Atlántico.

Eso significa que ciudades donde la comunidad hispana tiene fuerte presencia, como Chicago, Philadelphia, Newark, Charlotte o Raleigh, podrían vivir un día que se sentirá más como enero que como mediados de marzo, afectando actividades diarias, transporte público e incluso eventos al aire libre.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A MODERARSE EL FRÍO?

La buena noticia es que este episodio no será permanente. Los modelos indican que el aire frío comenzará a perder fuerza gradualmente a medida que avance la semana.

El panorama estimado sería el siguiente:

Miércoles: inicio de recuperación de temperaturas, con máximas un poco más altas durante la tarde.

Jueves: valores más cercanos al promedio para finales de marzo en gran parte del este del país.

Finales de marzo: algunas zonas del noreste podrían seguir con temperaturas ligeramente por debajo de lo normal, pero sin el frío extremo de inicios de semana.

Para muchas familias hispanas que ya organizan actividades de primavera, como ligas de fútbol, paseos a parques o reuniones al aire libre, los meteorólogos recomiendan estar atentos a los pronósticos locales día a día, porque los cambios pueden ser rápidos.

Las temperaturas mínimos que alcanzará el este el miércoles por la mañana (Foto: Fox Weather)

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