Millones de personas se encuentran en alerta máxima por la tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos, que comenzó la noche de este jueves 22 de enero y se extenderá hasta el lunes 26, aunque se habla de que podría prolongarse hasta febrero. Debido a este fenómeno, descrito por meteorólogos como potencialmente histórico y que en su punto máximo traerá nieve y lluvia helada al mismo tiempo, personal del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) está elaborando una guía para explicar dónde la nieve y el hielo causarán mayores estragos como la paralización del transporte y cortes de energía prolongados, entre otros riesgos. Sin embargo, al revisar estas pautas puede resultar confuso encontrar términos como vigilancia, advertencia y aviso. Por esta razón, te explicamos qué significa cada uno.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS TÉRMINOS VIGILANCIA, ADVERTENCIA Y AVISO DEL NWS?

En el sistema del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los tres términos indican niveles distintos de riesgo y urgencia, dependiendo el caso. Así tenemos:

Vigilancia (Watch)

Vigilancia significa que las condiciones son favorables para que ocurra un fenómeno peligroso (tormenta severa, tornado, inundación, tormenta invernal, etc.), pero todavía no está ocurriendo.

¿Qué quiere decir? Cuando se lee o escucha este término, indica: “Esté preparado”, siga el pronóstico de cerca y tenga listo un plan por si la situación empeora.

Advertencia / Warning

Advertencia significa que el fenómeno ya está ocurriendo o es inminente en el área indicada, el cual fue detectado por radar o confirmado por observaciones.

¿Qué quiere decir? Al ser un nivel más urgente, lo que nos indica cuando lo leemos o escuchamos es: “Tome acción ahora”, busque refugio o siga las instrucciones de emergencia porque hay peligro inmediato para la vida y la propiedad.

Aviso / Advisory

Aviso se usa cuando se esperan condiciones meteorológicas que no suelen ser mortales, pero sí pueden causar problemas significativos o peligros si no se toman precauciones. Por ejemplo, carreteras muy resbalosas, vientos fuertes, calor intenso, etc.

¿Qué quiere decir? Este término indica que se debe tener cuidado y ajustar actividades como conducir más despacio, hidratarse, abrigarse bien, entre otros.

Vale precisar que el NWS dio algunas precisiones sobre esos términos por la temporada de tormenta invernal, según se lee en su sitio web.

Advertencia de frío extremo vs. vigilancia y aviso de clima frío

Advertencia de frío extremo

¡Actúa! Una advertencia de frío extremo se emite cuando se esperan o se producen condiciones de frío o sensación térmica extremadamente peligrosas.

Si te encuentras en una zona con una advertencia de frío extremo, evita salir, pero si tienes que salir de todas maneras, vístete con varias capas, cúbrete la piel expuesta y asegúrate de que al menos otra persona sepa dónde te encuentras. Informa cuando llegues sano y salvo a tu destino.

Alerta de Frío Extremo

Debes estar preparado. Una alerta de frío extremo se emite cuando es posible que se produzcan condiciones de frío o sensación térmica extremadamente peligrosas, pero aún se desconoce su ocurrencia, ubicación o momento.

Al igual que con una advertencia, adapta tus planes para evitar estar al aire libre durante las horas más frías del día. Asegúrate de que tu auto tenga al menos medio tanque de gasolina y actualice tu kit de supervivencia para el invierno.

Aviso de frío

Ten cuidado. Se emite un aviso de frío cuando las condiciones son peligrosamente frías y no se espera que alcancen los criterios de alerta.

Asegúrate de que tú y tus seres queridos vistan adecuadamente y cubran la piel expuesta al salir al aire libre.

Vigilancia de congelación vs. Advertencia y aviso de heladas

Advertencia de heladas

¡Actúa! Se emite una advertencia de heladas cuando se pronostica que las temperaturas bajarán de 32 °F (0 °C) durante un período prolongado. Este límite de temperatura puede causar la muerte de algunos cultivos comerciales y plantas residenciales, mientras que temperaturas inferiores a 35.6 °F (2 °C) durante un período prolongado pueden causar la muerte de la mayoría de los cultivos comerciales y plantas residenciales.

Alerta de heladas

Debes estar preparado. Se emite una alerta de heladas cuando existe la posibilidad de temperaturas gélidas significativas y generalizadas en las próximas 24 a 36 horas. Se emite en otoño hasta el final de la temporada de crecimiento y en primavera al inicio de la misma.

Aviso de heladas

Ten cuidado. Un aviso de heladas significa que se esperan o se están produciendo heladas en zonas que representan una amenaza para la vegetación sensible.

Ahora que conoces el significado de cada uno de estos tres términos, presta mucha atención a los pronósticos locales, ya que las condiciones cambiarán durante el fin de semana. El servicio meteorológico advierte que las temperaturas gélidas podrían persistir hasta principios de febrero.

Para encontrar tu oficina meteorológica local, solamente debes hacer clic aquí.

