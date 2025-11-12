Los últimos días han sido atípicos en gran parte de Estados Unidos por una masa de aire polar y ártico que se volvió la responsable del frío extremo que trajo temperaturas bajo cero e intensas nevadas, incluso en el sur del país. Esta ola de frío trajo por adelantado el clima propio de diciembre en pleno noviembre y antes de celebrarse el Día de Acción de Gracias. Teniendo en cuenta que los pronósticos apuntan a que este invierno será más riguroso porque el fenómeno La Niña influirá en la temporada 2025-2026, impulsando nevadas más intensas, sobre todo en el norte y noreste nacional, es importante estar preparados. Si eres residente en Washington D.C. o estás planeando un viaje a esta parte del país, aquí te comparto el protocolo de protección que te ayudará a evitar complicaciones.

Por el momento se conoce que la nieve acumulada superará los registros promedio en el Pacífico Noroeste, el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Este exceso de precipitación afectará significativamente los servicios básicos, los viajes y la agricultura. Las primeras nieves ya han caído en la sierra y se anticipa que las condiciones invernales se mantendrán fuertes.

Si bien se estima que el corredor atlántico, que incluye Nueva York y Washington D.C., tendrá baja probabilidad de nieve antes de diciembre, Joseph Martínez, meteorólogo en Telemundo 44 y NBC4, explicó el pronóstico del tiempo para este invierno 2025-2026 y dijo que “estamos esperando que tengamos nieve muy cerca de lo normal o un poco encima de lo que es normal en el área de DC, Maryland y el norte de Virginia pudiéramos ver cerca del promedio que son 13 pulgadas hasta un máximo de 20 pulgadas de nieve mientras que hacia el oeste de la capital que típicamente reciben más nieve. Durante estos meses desde diciembre hasta marzo podríamos acumular entre 18 a 30 pulgadas de nieve. Recuerda que este es un pronóstico a largo plazo y esto puede variar a medida de diferentes tormentas se acerquen a nuestra zona”.

El invierno ha comenzado a hacerse sentir y las bajas temperaturas, los vientos y la posibilidad de nieve requieren preparación tanto en casa como en el exterior. (Foto: Tim Brown / iStock) / Tim Brown

El protocolo de invierno que te ayudará si eres residente o turista en Washington D.C.

Si bien las frías temperaturas ya se empezaron a sentir en Washington D.C., la verdad es que el invierno en Estados Unidos se inicia oficialmente el 21 de diciembre, pasando el Día de Acción de Gracias y previo a Navidad; sin embargo, las frías temperaturas ya se comienzan a sentir en Washington D.C.. Ante esto, la alcaldesa Muriel Bowser anunció el protocolo para proteger a los residentes en la temporada de hipotermia que se extiende del 1 de noviembre al 31 de marzo. Estas condiciones son especialmente peligrosas para las personas sin hogar, los ancianos y los menores no acompañados. Desde Telemundo 44 explican los recursos para condiciones frías en esta parte de Estados Unidos:

Si necesita ayuda o ve a alguien que necesita refugio, llame al 202-399-7093 o al 311

Si alguien está en riesgo inmediato, llame al 911

Las familias sin hogar pueden comunicarse con la línea directa del refugio o visitar el Centro de Recursos Familiares Virginia Williams en 64 New York Ave. NE.

Inscríbase para recibir alertas gratuitas por correo electrónico y mensajes de texto con AlertDC o siga a AlertDC en X para recibir notificaciones sobre alertas de hipotermia

El transporte hacia y desde los refugios está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Consulte aquí el horario de transporte.

Mira aquí el mapa de refugios.

Estas condiciones son especialmente peligrosas para las personas sin hogar, los ancianos y los menores no acompañados. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Consejos para sobrellevar el frío

Vestirse en capas, incluyendo gorros, guantes y bufandas.

Evitar la exposición prolongada a los vientos fuertes.

Mantenerse activo para generar calor corporal, pero evitando actividades físicas extenuantes al aire libre en las horas más frías.

Revisar regularmente la información meteorológica para cambios en el pronóstico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!