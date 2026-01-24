Además del frío extremo que soportan los ciudadanos y residentes de Estados Unidos a causa de la megatormenta invernal Fern, la atención está centrada en los estragos que vienen dejando a su paso la nieve, la lluvia helada y, sobre todo, el hielo en diferentes zonas del país. Si bien ya se han registrado cierre de carreteras, suspensión de clases presenciales y dificultades para acceder a servicios básicos, la mayor preocupación se centra en los posibles cortes de energía eléctrica que podrían ocurrir mientras dure la tormenta, que comenzó la noche del 22 de enero y se extenderá hasta el lunes 26, aunque hay reportes que aseguran que podría prolongarse hasta febrero. Por esta razón, te damos a conocer qué hacer si se produce un corte de luz prolongado. La respuesta en esta nota.

Ola de frío mortal en EE.UU. Lo que dbes hacer si hay un corte de luz y se prolonga por bastante tiempo (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUÉ HACER SI HAY UN CORTE DE LUZ PROLONGADO DURANTE LA TORMENTA INVERNAL?

Si en plena tormenta invernal ocurre un apagón prolongado, podrías enfrentarte a diversos peligros que afectarían tu salud y seguridad. Teniendo en cuenta que no funcionarán la luz, la refrigeración, el suministro de agua, internet ni ciertos equipos médicos, la Cruz Roja Americana ha dado algunas recomendaciones sobre lo que puedes hacer.

Monitorea las alertas

Escucha la radio a pilas de forma regular. Asimismo, puedes hacer seguimiento de lo que ocurre en tu localidad por tu teléfono celular.

Mantén la comida fría y, si tiene dudas, deséchela.

Come tus alimentos frescos y perecederos primero.

Evita abrir tu refrigerador y congelador para mantenerlos fríos.

Mide la temperatura de la comida en tu refrigerador y congelador con un termómetro.

Desecha los alimentos perecederos que hayan estado a más de 40 °F.

Consulta a tu proveedor de atención médica o a tu médico sobre los medicamentos refrigerados.

Prevén las sobrecargas de energía y los peligros de incendio

Desenchufa los electrodomésticos y los equipos electrónicos para evitar daños por sobrecargas de energía.

Usa linternas, no velas.

Apaga los servicios públicos solo si sospechas daños o si los funcionarios locales te lo indican. Recuerda que tu línea de gas solo puede ser encendida por un profesional.

Contacta a un profesional si tienes problemas cuando los servicios públicos vuelvan a funcionar.

Evita el envenenamiento por monóxido de carbono

No uses la estufa a gas para calentar tu hogar.

No uses estufas de exteriores en interiores para calentar o cocinar.

Si usas un generador, mantenlo afuera en un área bien ventilada lejos de las ventanas.

Decide si necesitas irte con urgencia

Si en tu vivienda hace demasiado frío o tienes dispositivos médicos que necesitan energía, lo mejor es ir a otra casa.

Las comunidades generalmente proporcionan centros de calentamiento o refrigeración y estaciones de carga eléctrica.

Lo que debes hacer después de la tormenta cuando se produjo un corte de energía (Foto: NOAA)

PROTEGE TU SALUD DURANTE UN APAGÓN EN LA TORMENTAL INVERNAL

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) enlistaron algunas recomendaciones que debes seguir cuando se produzca un apagón en plena megatormenta invernal Fern.

USA ALTERNATIVAS DE COMBUSTIBLE O ELECTRICIDAD PARA CALENTAR TU CASA

Cuando se producen apagones durante una emergencia, el uso de fuentes alternativas de combustible o electricidad para calentar la casa o para cocinar puede producir una acumulación de monóxido de carbono en ese ambiente cerrado (vivienda, garaje o casa rodante para acampar), lo que puede llevar a intoxicar a las personas y a los animales que estén adentro. Recuerda que el CO es un gas sin olor y sin color que puede hacer que una persona se enferme o muera repentinamente si lo respira.

No uses un generador ni otros motores de gasolina dentro de tu casa

El monóxido de carbono se encuentra en gases de combustión, como los que se producen al usar motores pequeños de gasolina, cocinas, generadores, linternas y estufas de gas, o al quemar carbón vegetal y madera. El CO de esas fuentes puede acumularse en espacios cerrados o parcialmente cerrados. Las personas y los animales que estén en estos espacios pueden intoxicarse y morir al respirar el CO.

Cuando utilices un generador, usa un detector de monóxido de carbono que funcione con pilas o tenga pilas de reserva.

Nunca hagas funcionar un generador, una máquina de lavar a presión ni ningún motor de gasolina dentro de un sótano, garaje u otra estructura cerrada.

Jamás uses una parrilla de carbón o de tipo hibachi, un farol o una estufa portátil dentro de tu hogar.

No dejes en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar cerrado o parcialmente cerrado como un garaje.

¿Qué hago si alguien se intoxica con CO? Llame al 911 o al centro de control de intoxicaciones y envenenamientos local al 1-800-222-1222, o consulte a un profesional de atención médica inmediatamente.

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS, EL AGUA Y LOS MEDICAMENTOS

Respecto a los alimentos, mantén las puertas del refrigerador y congelador cerradas lo más posible mientras dure el corte de electricidad. Recuerda, este electrodoméstico mantendrá los alimentos seguros por hasta 4 horas si no abre la puerta.

Seguridad de los alimentos

Si la electricidad se interrumpió por 4 horas o más, debes desechar todos los alimentos perecederos, incluidos la carne, el pollo y otras aves, el pescado, los huevos y las sobras que estén en el refrigerador.

Lo mismo en el congelador cuando los alimentos se han descongelado.

Seguridad del agua

Cuando se corta la electricidad, es posible que los sistemas de purificación de agua no funcionen adecuadamente.

Seguridad de los medicamentos

Debido a que algunos medicamentos necesitan ser refrigerados para mantener su eficacia, incluidos muchos que vienen en forma líquida, si pasa un día del corte de electricidad, deséchalos.

Protégete de otros peligros

Nunca toques un cable del tendido eléctrico caído.

No maneje en agua estancada si en ella hay cables del tendido eléctrico caídos.

Use linternas en lugar de velas.

Si no tienes otra opción más que usar velas, mantenlas alejadas de cualquier cosa que pueda prender fuego.

No traspases gasolina por medio de succión.

IMPORTANTE. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) (https://www.weather.gov/).

