El frío extremo producto de la tormenta invernal que azota Estados Unidos ha llevado a millones de familias a mantenerse alertas ante lo que pueda suceder durante este fenómeno, que comenzó la noche del 22 de enero y se extenderá hasta el lunes 26, aunque hay reportes que aseguran que podría prolongarse hasta febrero. En varias ciudades ya se registran intensas nevadas, fuertes ráfagas de viento y sensación térmica por debajo de los niveles habituales, lo que ha obligado a las autoridades a emitir advertencias, cerrar carreteras y suspender clases presenciales. Debido a que la nieve y el hielo causarán más estragos en diferentes puntos del país, como la paralización del transporte, cortes de energía prolongados y dificultades para acceder a servicios básicos, entre otros riesgos, te damos a conocer cómo preparar tu casa ante las bajas temperaturas y reducir el impacto de esta peligrosa ola de frío, descrita por los meteorólogos como potencialmente histórica.

¿CÓMO PREPARAR TU CASA ANTE EL FRÍO EXTREMO Y LA TORMENTA INVERNAL EN EE.UU.?

En su punto máximo, la tormenta invernal traerá nieve, aguanieve, lluvia helada y vientos gélidos al mismo tiempo en gran parte de Estados Unidos, por lo que debes estar preparado para prevenir cualquier emergencia asociada a estas condiciones invernales, que podrían provocar cortes del servicio eléctrico e impedir viajar durante varios días. A continuación, te contamos cómo preparar tu hogar ante la megatormenta invernal Fern, según National Waether Service.

Mantén suficiente comida no perecedera, agua y medicamentos para al menos 3 días.

Asegúrate de tener ropa cálida y cobijas.

Ten a la mano un kit de primeros auxiliares actualizado.

Recarga tu celular con anticipación y verifica que cuentas con las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés). Son mensajes de seguridad pública gratuitos enviados a celulares compatibles en áreas geográficas específicas durante amenazas inminentes como clima severo. Tienen un sonido/vibración únicos, máximo 360 caracteres, no requieren suscripción y funcionan sin saturar redes.

También guarda linternas con pilas, cargadores portátiles para el celular y, si tienes, un detector de monóxido de carbono funcionando si usas calefacción por gas o generador.

Escucha los pronósticos del tiempo regularmente.

Recomendaciones para preparar tu hogar en esta tormenta invernal (Foto: NOAA)

ACONDICIONA TU CASA PARA ESTE INVIERNO EXTREMO

Para que el frío extremo no cause muchos estragos en su hogar, lo mejor es acondicionarlo. Sigue estas pautas que dan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Impermeabiliza tu casa

Aísla todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de paredes que den al exterior para reducir la probabilidad de que su suministro de agua se congele.

Instala masilla alrededor de las puertas y ventanas, y ponles burletes.

Instala material aislante en las paredes y el ático.

Instala contraventanas o ventanas aisladas térmicamente, o cubre las ventanas con plástico desde adentro.

Repara las goteras que hay en tu techo y corta las ramas de árboles que podrían caer sobre tu casa u otra estructura durante la tormenta invernal.

Revisa la chimenea o la salida de humo

Si tienes una chimenea o una estufa (cocina) de leña como sistema de calefacción durante las emergencias, revísalas. No esperes hacerlo cuando las condiciones climáticas están cerca, sino anualmente. Pídele al departamento de bomberos local que recomiende un inspector o encuentre uno en línea.

Para tu chimenea y estufa a leña o tu calentador que funcione con queroseno, instala un detector de humo y un detector de monóxido de carbono que funcione con pilas cerca del área que vaya a calentar. Revíselos una vez al mes y cambia las pilas dos veces al año.

Ten cerca un extinguidor de incendios multiuso que funcione con agentes químicos secos.

Cada temporada de invierno, un técnico calificado debe revisar su sistema de caldera y rejillas de ventilación para asegurarse de que funcionen de forma adecuada.

Otras acciones adicionales son:

Aislar tu ático.

Limpiar las canaletas.

Si tienes mascotas, hazlas ingresar a tu vivienda y, si no puedes hacerlas entrar, proporciónales un refugio adecuado para que se mantengan a una temperatura cálida y asegúrate de que tengan agua que no esté congelada.

Aprende cómo acondicionar tu casa en esta tormenta invernal (Foto: NOAA)

¿Cómo proteger las cañerías?

Para que tus cañerías no se congelen, el especialista Armando Peñaloza recomendó dejar que caiga constantemente por el caño un “hilo de agua”. “De esa forma ayudamos a que el tubo no se congele y habrá circulación de agua”, dijo a Noticias Telemundo.

Ahora, si tiene grifos con conexiones a mangueras, lo mejor es desconectarlas para que no se congelen. “Lo mejor con esas tuberías es ponerlas en aislamiento”, indicó. Asimismo, pidió a quienes tienen válvulas de irrigación, cubrirlas con cobijas para evitar su congelamiento o – como ya lo señaló – abrirlas para que salga un poco de agua.

Respecto a la calefacción, que subió de precios en esta temporada invernal, precisó que lo recomendable es que se encuentre a una temperatura de 72 °F. Finalmente, pidió a las personas que tienen piscina encender la bomba para que el agua circule y no se congele.

Por su parte, Gabriel Flores, especialista en calefacción, indicó a Telemundo Colorado que lo primordial en los hogares es revisar que la calefacción no tenga una fuga de monóxido de carbono, por lo que debe inspecionar los filtros y que el termostato funcione a la perfección.

Al igual que el anterior especialista, también recomendó que la temperatura que debe haber en una casa, por la calefacción, debe oscilar entre 68 °F a 72 °F.

IMPORTANTE. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) (https://www.weather.gov/).

Ola de frío mortal en EE.UU. Los errores que podrían dejar tu casa sin protección en esta tormenta invernal (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

