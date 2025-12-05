Washington D.C. amaneció este viernes envuelto en una postal invernal que no se veía en un mes de diciembre desde 2017. Una ligera, aunque llamativa capa de nieve cubrió techos, autos y avenidas, impulsada por una masa de aire ártico que llegó durante la madrugada y desplomó los termómetros a los 20°F, con máximas que apenas alcanzarán entre 30°F y 35°F. El frío intenso tomó por sorpresa a residentes y visitantes en una jornada que, además, coincidió con uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Sorteo del Mundial 2026.

Según Mike Stinneford, meteorólogo de WTOP, la mayor parte del área metropolitana esperaba desde un simple “polvo” de nieve hasta 2 pulgadas, mientras que sectores del sur podrían acercarse a las 3 pulgadas. Antes de las 7:30 a.m., ya se registraban 2 pulgadas en White Oak y 1 pulgada en Culpeper y Front Royal, en Virginia. En el corazón del D.C. metro, las acumulaciones se mantenían alrededor de media pulgada, suficientes para complicar las primeras horas de movilidad.

Periodistas que cubrían el sorteo y varios asistentes no tardaron en compartir la inesperada nevada en sus redes sociales. Entre fotos del Kennedy Center cubierto de blanco, videos del viento helado y comentarios sobre el intenso frío, las publicaciones se multiplicaron rápidamente y convirtieron el clima invernal de Washington D.C. en parte del ambiente previo al evento.

Un sorteo bajo nieve, frío y seguridad reforzada

Mientras la ciudad enfrentaba su primera nevada del año, el Kennedy Center brillaba como el epicentro del fútbol mundial. Delegaciones, celebridades y jefes de Estado se dieron cita en la alfombra roja bajo una mañana gélida en Washington, donde estaba por arrancar el sorteo del Mundial 2026. El evento, de dos horas, se desarrolla bajo un amplio y estricto dispositivo de seguridad que obligó a cientos de acreditados a esperar afuera entre nevadas y temperaturas bajo cero.

Donald Trump, figura central del certamen, fue recibido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Es un gran día y es un deporte formidable”, dijo el mandatario estadounidense al llegar. El sorteo —que inició a las 17H00 GMT— marcó el punto de partida del gigantesco torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En redes sociales, asistentes compartieron cómo el frío extremo acompañó la primera nevada del año durante el evento mundialista. | Crédito: Crédito MANDEL NGAN / AFP

La ceremonia definirá el recorrido de los 48 equipos participantes, que buscarán destronar a la Argentina de Lionel Messi. El evento contó con actuaciones de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, además de la conducción de Heidi Klum y Kevin Hart. También se hicieron presentes leyendas como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky.

¿Qué viene después del sorteo?

Aunque el sorteo reveló la composición de los grupos, los detalles de sedes y horarios se conocerán el sábado, una nueva mecánica implementada por la FIFA para garantizar mejores condiciones, logística y acceso para los aficionados alrededor del mundo.

Además, se confirmó que las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA —España, Argentina, Francia e Inglaterra— estarán ubicadas en lados opuestos del cuadro, evitando enfrentarse antes de semifinales si ganan sus grupos.

El Kennedy Center fue el escenario principal del Sorteo del Mundial 2026, concentrando la atención de delegaciones, medios y asistentes. | Crédito: Roberto SCHMIDT / AFP / ROBERTO SCHMIDT

¿Qué esperar para el fin de semana en D.C.?

Aunque no se anticipan nuevas nevadas, el frío seguirá dominando el ambiente.

Sábado 06 de diciembre

Temperaturas desde los 20°F hasta los 40°F.

Cielo parcialmente nublado, vientos ligeros y ambiente seco.

Domingo 07 de diciembre

Máximas entre 42°F y 46°F.

Vientos suaves y clima estable para actividades al aire libre.

Pronóstico en Washington D.C.

Viernes 05 de diciembre por la noche

Cielo nublado

Mínimas: 22°F–30°F

Posible neblina y hielo por congelamiento

Sábado 06 de diciembre

Máximas: 40°F–45°F

Vientos del suroeste, 5 mph

Ambiente frío y seco

Domingo 07 de diciembre

Máximas: 42°F–46°F

Vientos ligeros

Sin precipitación prevista

Aunque el invierno aún no empieza oficialmente, Washington D.C. ya recibió su primera postal nevada del año. Y todo indica que el fin de semana seguirá recordando que la temporada fría llegó para quedarse.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​

