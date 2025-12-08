Alrededor de 14 millones de personas están bajo alerta de frío ártico en el medio este y noreste de Estados Unidos, lo que significa el inicio más temprano del invierno en casi medio siglo, es decir, desde 1978, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Esto ha pintado de blanco diversas zonas del país como Chicago donde una intensa nevada paralizó el transporte terrestre y aéreo. Además, se alertó que las temperaturas peligrosamente bajas y condiciones podrían complicar también el suministro eléctrico. Ante este panorama, es bueno saber cómo estará el clima en la segunda semana de diciembre y cuáles son las recomendaciones de los expertos en meteorología para hacer frente al clima ártico severo, donde masas de aire polar traen frío intenso, heladas y viento a pocos días de celebrarse Navidad.

Y es que se sabe que una masa de aire ártico empezó a avanzar hacia el noreste de Estados Unidos desde la noche del viernes 5 de diciembre transformando por completo el panorama climático. Este desplazamiento del vórtice polar trajo un descenso abrupto de las temperaturas, ráfagas heladas y grandes posibilidades de nieve.

El frío continuará en las llanuras del norte y el Medio Oeste. (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Alerta meteorológica para la segunda semana de diciembre

Estados Unidos atraviesa sus meses más fríos del año y los expertos aseguran que la primera semana de este mes sirvió como una muestra de lo que serán los días siguientes. Durante la semana, en Texas y Arizona se pronostican temperaturas cálidas mientras que en estados como Nueva York y Nueva Jersey continuarán las nevadas. Por otro lado, en el Noroeste se esperan varias tormentas, según explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

“Para mediados de semana la nieve y lluvia se mueven hacia el noreste y estará muy cálido y seco hacia el sur, las máximas en la Florida estarán en 78°F. El desierto estadounidense también estará muy cálido, sobre todo en Arizona y para el viernes habrá frío en el centro y seguirá la nieve y lluvia en el noreste”, agregó.

Además, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se pronostica una “alta presión transitoria, fría y seca”, en la región central y este de Estados Unidos.

En Nueva York las temperaturas contarán con máximas de 32°F (0°C) y mínimas de 21.2°F (-6°F) y en Chicago continuarán las nevadas. El 7 de diciembre se publicó un “aviso de clima invernal” para los condados de Cook, DuPage, Kane, McHenry, Kendall, Lake, Will y Grundy en Illinois, y los condados de Lake y Porter en Indiana.

Desde el pasado viernes, la temperatura cayó y lo seguirá haciendo durante estos próximos días. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 48 kilómetros por hora y las altas probabilidades de nieve en la ciudad provocan lo que se denomina como el “frío más extremo de la Tierra”.

Los expertos en meteorología agregan que entre el lunes y martes, 8 y 9 de diciembre, respectivamente, el clima puede estar por debajo de los 7 grados centígrados. Incluso, a mitad de semana, la temperatura podría caer hasta los 12 grados bajo cero.

Autoridades instan a tomar precauciones por frío extremo. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Qué hacer frente a la alerta de nevadas en el Noreste de EE.UU.

Las autoridades advierten sobre riesgos graves como hipotermia y congelación debido a las bajas temperaturas; en algunas zonas podrían aparecer condiciones peligrosas para circular debido a nieve, hielo y bajísimas temperaturas.

Ante esto, se recomienda a la población extremar precauciones: evitar exposiciones prolongadas al exterior, usar ropa adecuada, cuidar a personas vulnerables (niños, ancianos, personas sin hogar) y estar atento a los avisos meteorológicos oficiales ya que muchas personas podría sufrir de hipotermia.

