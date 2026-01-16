El fin de semana presente llega con condiciones meteorológicas que pondrá a prueba la resistencia de millones de personas que residen en el Norte y Medio Oeste del país a poco de festejarse el Día de Martin Luther King Jr . Tras el aviso de un sistema de aire ártico que pasará por ambas regiones, es importante comprender cómo se modificarán las temperaturas y las probabilidades de nieve durante el sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de enero. A continuación, te brindaré una guía práctica para que planifiques adecuadamente tus actividades al aire libre.

Según los pronósticos de Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, para el sábado 17 de enero los estados de la región Suroeste y partes de California presentarán un clima soleado y cálido, con valores térmicos que oscilan ente los 50s y 60s grados.

El panorama climático es completamente distinto para las regiones Norte y Medio Oeste del país, ya que el especialista precisó que los valores térmicos descenderán drásticamente. Por lo tanto, los estados de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, entre otros, presenciarán un clima gélido.

El estado de Texas registrará un ambiente cálido para este fin de semana. (Crédito: Freepik)

También se pronostica nieve para dicha jornada. Según el climatólogo, el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra alcanzarán máximas de 39 °F, con un impacto especialmente fuerte en el estado de Nueva York.

Para el domingo 18 de enero, el buen tiempo se mantendrá en gran parte del Suroeste y ciertas áreas de California, ya que el sol se hará presente en gran parte del día. Se prevén que las temperaturas alcancen máximas de 75 °F.

Caso contrario en el Medio Oeste, especialmente en Minnesota y Wisconsin, que registrarían valores térmicos de un dígito. Por consecuente, el airé gélido será más intenso.

El estado de Minnesota resultará afectada con temperaturas gélidas en lo que resta de la semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo será el panorama climático en EE. UU. durante el Día de Martin Luther King Jr.

En caso tengas planeado participar en algún desfile o cualquier tipo de evento relacionado al Día de Martin Luther King Jr., la cual se celebrará el próximo lunes 19 de enero, las condiciones climáticas varían en ciertas regiones. Por ejemplo, si resides en Arizona, Nuevo México, Texas y el sur de California, experimentarás un ambiente agradable, ya que se mantendrá soleado.

Si te encuentras en los estados del Medio Oeste y Sureste del país, será necesario que uses ropa abrigadora, ya que el meteorólogo Carlos Robles indicó que la tendencia gélida persistirá durante el feriado.

