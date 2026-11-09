El invierno podría dar sus primeras señales en varias regiones de Estados Unidos durante esta semana. Después de un período con temperaturas relativamente agradables en el Medio Oeste y el Noreste, una masa de aire frío avanzaría entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, creando condiciones favorables para algunas precipitaciones de nieve. De acuerdo con las previsiones de AccuWeather, el fenómeno podría alcanzar sectores de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, los Apalaches y Nueva Inglaterra, aunque su distribución todavía es incierta.

Entre las localidades que deben prestar atención al pronóstico se encuentran Pittsburgh, en Pensilvania, y Syracuse y Binghamton, en Nueva York. También podrían presentarse condiciones para observar copos en zonas montañosas como los Poconos, Catskills y Berkshires, donde la mayor altitud facilita un descenso más pronunciado de las temperaturas. Para Syracuse, el Servicio Meteorológico Nacional contempla la posibilidad de que la lluvia se transforme en nieve durante la madrugada del viernes, con nuevas oportunidades de precipitaciones invernales posteriormente.

Sin embargo, la llegada de nieve no significa necesariamente que se formará una capa blanca sobre las calles y carreteras. Para que exista acumulación deben coincidir factores como la temperatura del ambiente y del suelo, la altura del terreno y el recorrido que finalmente siga el sistema meteorológico. Por ahora, las previsiones permiten identificar las zonas con posibilidades de recibir los primeros copos, pero todavía no establecen cantidades concretas ni garantizan nevadas en todas las localidades mencionadas.

Pittsburgh, Syracuse y Binghamton figuran entre las ciudades con posibilidades de recibir copos de nieve. (Foto: Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Nueva York, Boston y Filadelfia quedarían fuera de las primeras nevadas

Aunque algunas zonas del estado de Nueva York podrían experimentar precipitaciones invernales, el panorama sería diferente en las principales ciudades de la costa este. Nueva York, Boston y Filadelfia mantendrían temperaturas relativamente elevadas para este episodio, por lo que no se espera que reciban los primeros copos durante el período analizado. La cercanía del océano Atlántico contribuiría a moderar las condiciones térmicas en estas áreas, a diferencia de lo que ocurriría en regiones más alejadas de la costa.

Esta diferencia resulta importante para quienes tienen previsto desplazarse por el noreste del país. Una posible nevada en Syracuse o Binghamton no significa que también vaya a nevar en la ciudad de Nueva York, pese a que ambas localidades se encuentran dentro del mismo estado. Los cambios de temperatura entre las zonas costeras, los valles y las áreas montañosas podrían generar escenarios meteorológicos muy distintos durante los próximos días.

Nueva York, Boston y Filadelfia tendrían temperaturas demasiado elevadas para registrar este fenómeno. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El frío también podría provocar heladas en el sur del país

Las temperaturas bajas no se limitarían al centro y noreste estadounidense. Los pronósticos también contemplan un avance del aire frío hacia sectores del sur, donde algunas ciudades podrían experimentar registros cercanos o inferiores a los 32 °F (0 °C). Entre las localidades bajo vigilancia aparecen Nashville y Knoxville, en Tennessee, además de Huntsville, en Alabama. También existe la posibilidad de que el descenso térmico alcance los suburbios del norte de Atlanta, en Georgia, principalmente durante las noches del jueves y el fin de semana.

La persistencia de varias noches frías podría marcar el final de la temporada de cultivo en aquellas zonas que todavía no han experimentado heladas importantes durante el otoño. El desarrollo de este episodio dependerá de la interacción entre un sistema meteorológico que llegará desde el noroeste y una nueva entrada de aire frío procedente de Canadá. Su encuentro con masas de aire más cálido provenientes del Golfo podría fortalecer la tormenta, aunque pequeñas variaciones en su trayectoria modificarían las regiones donde coincidan la humedad y las temperaturas necesarias para producir nieve.

Por ello, se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas locales antes de realizar viajes o dejar plantas sensibles expuestas al frío.